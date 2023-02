Galo empata com o Carabobo pela Libertadores na Venezuela

O Atlético não teve uma boa estreia na Copa Libertadores 2023. Na noite dessa quarta-feira (22) no Estádio Olímpico UCV, em Caracas, na Venezuela, o Galo jogou mal e ficou no empate por 0 a 0 com o Carabobo. O duelo foi válido pela ida da segunda fase eliminatória da competição continental.

Foto: Pedro Souza / Atlético

O Galo levou sustos no primeiro tempo e pouco criou. Everson, goleiro alvinegro, salvou o time com uma defesa espetacular. Na etapa final, o panorama mudou. O Galo sufocou o adversário, teve boas chances, mas não conseguiu balançar as redes.

Com o empate, ninguém terá vantagem para o duelo de volta. Quem vencer no Mineirão, vai se classificar à próxima fase. Em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis. O duelo será na próxima quarta-feira, às 21h30. O vencedor do confronto entre Atlético e Carabobo enfrentará Universidad Católica, do Equador, ou Millonarios, da Colômbia. O primeiro jogo entre as equipes será disputado nesta quinta-feira.

O foco do Atlético volta, inicialmente, para o Campeonato Mineiro. O Galo recebe o América no próximo sábado, às 16h30, no Mineirão, pela 7ª rodada.

A partida

O técnico Eduardo Coudet surpreendeu na escolha de Ademir para a vaga de Hulk, fora do jogo contra o Carabobo por COVID-19. O Galo dominou a posse de bola no primeiro tempo, chegou a ter quase 83% do controle, mas não conseguiu criar muitas chances. As melhores foram em chutes de Pedrinho, um por cima e outro nas mãos do goleiro Vachoux.

O Carabobo, por sua vez, não subia a marcação. O time venezuelano tentava se aproveitar dos erros do Galo. Em um deles, a equipe da casa saiu em velocidade. Juan Pérez cruzou rasteiro para Apaolaza, livre, parar em defesa espetacular de Everson. No rebote, Balza finalizou para fora com o goleiro atleticano caído.

Os dois times voltaram com as mesmas formações, mas o Galo melhorou na partida. O Alvinegro não dava mais chances ao Carabobo e criava algumas situações. Paulinho finalizou com perigo, enquanto Dodô parou em Vachoux.

Com a partida pouco efetiva de Ademir, Coudet optou pela entrada de Sasha, mais acostumado a fazer a função de costas para o gol.

O Galo seguiu dominante, mas encontrava dificuldades para entrar na área. O time teve algumas chances mas, na melhor delas, parou na trave com Paulinho.

Na reta final, Igor Gomes e Hyoran entraram no Galo. O time atleticano não conseguiu levar perigo nos minutos finais e deixa a Venezuela com um empate sem muitas emoções.

Da redação com SuperEsportes