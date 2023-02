Democrata treina intenso para duelo contra Athletic no sábado

As atividades dessa quinta-feira (23) na Arena para os jogadores do Democrata foram intensas, já visando o jogo contra o Athletic neste sábado (25) às 16h. Foco no físico com trabalho de bola com coletivo em campo reduzido.

Foto: Democrata Futebol Clube / Reprodução

Recém chegado, o zagueiro Gabriel Vidal participou com desenvoltura dos trabalhos. O atacante Diogo, substituído depois de marcar contra a Tombense, também treinou normalmente. Um treinamento na manhã desta sexta-feira (24) encerra a preparação para o jogo de sábado, na sequência os jogadores entram em regime de concentração.

Partida em Sete Lagoas

Os ingressos para o jogo seguem a venda com preço promocional para todos os públicos, custando R$ 15. Os valores de meia entrada seguem até o fim de sexta-feira em todos os postos de venda.

O Democrata é o lanterna geral da competição, com 3 pontos no Grupo B. A última partida do clube no campeonato será contra o Cruzeiro e poderá ser disputada fora de Minas Gerais.

Da redação com Democrata