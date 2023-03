Novo treinador: português Pepa será o substituto de Paulo Pezzolano no Cruzeiro

O técnico português Pepa será o substituto de Paulo Pezzolano no Cruzeiro. A informação foi confirmada pela Itatiaia nesta segunda-feira (20), horas após Pezzolano anunciar a saída do clube celeste. O nome de Pepa foi citado na noite desse domingo (20) pelo jornalista Bruno Andrade, do UOL e da CNN Portugal.

Foto: Reprodução/Internet

Pedro Miguel Marques da Costa Filipe tem 42 anos e é considerado um dos grandes nomes da nova geração portuguesa. Ele já foi cogitado no Atlético e, no ano passado, esteve na mira dos Santos, mas optou por seguir o trabalho que fazia no Paços Ferreira e rejeitou a oferta do Peixe.

Até janeiro deste ano, o treinador português estava no Al Tai, da Arábia Saudita.

Pepa tem como trabalhos de destaque a boa campanha do Vitória de Guimarães, 2021/2022, quando alcançou a sexta posição do Campeonato Português, com 48 pontos em 34 rodadas. Além desse, comandou o Paços de Ferreira no quinto lugar do campeonato de 2020/2021.

Coletiva

O nome de Pepa deve ser oficializado pela diretoria do Cruzeiro durante a entrevista coletiva marcada para às 13h30 desta segunda-feira (20), na Toca da Raposa II.

A convocação da coletiva, a ser dada por Pedro Martins, diretor de futebol, foi feita logo após a entrevista de despedida de Pezzolano, na noite desse domingo (19), na sala de imprensa do Independência.

Logo após Pezzolano anunciar a saída do Cruzeiro, a Itatiaia confirmou que o novo comandante seria estrangeiro. A informação era tratada nos bastidores pela diretoria liderada por Ronaldo.

Após a eliminação no Campeonato Mineiro, Paulo Pezzolano comentou sobre quem será contratado pelo clube celeste para a disputa do Campeonato Brasileiro. Segundo o uruguaio, a alta cúpula celeste já tem um acordo com o novo treinador.

"Os torcedores não precisam se desesperar, pois o novo técnico já está encaminhado com a diretoria", afirmou.

Com Itatiaia