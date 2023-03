VÍDEO: Comemorando 20 anos, mascotes do Cruzeiro ganham novo design

Hoje faz 20 anos da estreia do Raposão como mascote de campo do Cruzeiro, e para celebrar a data o clube lançou versões reestilizadas do personagem e seu fiel companheiro (um pouco mais novo) Raposinho. Confira imagens do lançamento oficial e as ideias que ispiraram os novos desenhos.

Foto: Cruzeiro / Reprodução

O primeiro mascote foi criado em 1945 pelo cartunista Mangabeira e em 23 de março de 2003 no jogo de comemoração pelo título mineiro, consquistado uma semana antes, Raposão entrou em campo junto com crianças e o elenco campeão. A partir de 2008 entrou também em cena o Raposinho.

Agora os dois mascotes passaram por uma grande transformação visual e de narrativa. Com um design mais próximo ao de raposas, o Cruzeiro abre novas possibilidades para ativações junto ao público e diversas marcas.

“Quem vê o Raposão e o Raposinho em ação, percebe que eles são bem diferentes e com personalidades bem distintas, mas isso não estava refletido no visual deles, inclusive gerando dúvidas sobre qual é a relação ou parentesco entre eles”, diz André Luiz Araújo, Head de Marketing do Cruzeiro para o site oficial do clube.

“Agora, eles de fato têm suas características ressaltadas e com histórias que ajudam a reconhecermos suas individualidades. Eles são amigos e agora fica claro que são raposas de raças diferentes”, destaca André.

Os persongens atuais foram desenhados pelo artista mineiro Camaleão com referências ao mascote de 1945 e também na natureza. Raposão inspira-se numa raposa-vermelha de pelos dourados-alaranjados e mora na Toca 2, Raposinho remete a uma raposa-anã com pelagem mais escura e vive na Toca 1.

Outra grande novidade é que agora as raposas têm mandíbula articulada, permitindo maior expressão corporal e nova forma de se comunicar com o público.

Lenin Franco, diretor de Negócios do Cruzeiro, também destaca para o site do clube: “Um dos maiores objetivos futuros é criar um grupo de personagens dentro dos diversos contextos do clube, abrindo possibilidades de entretenimento, produtos licenciados e interação com os torcedores”.

“O Raposão e o Raposinho estão entre os mascotes mais queridos do Brasil e são uma grande força para ampliar o relacionamento e elevar a marca do clube”, complementa o diretor.

Veja o vídeo de lançamento:



Da Redação, Vinícius Oliveira

Fonte: Cruzeiro Esporte Clube