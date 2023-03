Alunos da rede pública acompanham jogo na Arena do Jacaré através de parceria com o Democrata

A última quinta-feira (30) ficará marcada na memória de alguns alunos de duas escolas estaduais pela oportunidade de assistir a um jogo oficial pela primeira vez num estádio de futebol. O jogo entre América e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro sub-20, ocorrido na Arena do Jacaré em Sete Lagoas, teve a presença de 70 alunos de três turmas do ensino médio e primeiro ano das escolas estaduais.

Foto: Democrata FC / Divulgação

A proposta foi feita pelo professor de geografia Júlio César Ferreira e viabilizada pelo Democrata. O projeto extraclasse tem como objetivo estimular os jovens, resgatar e desenvolver novas habilidades. Na oportunidade, o América venceu o Fluminense por 2 a 0.

O professor decidiu “juntar a fome com a vontade de comer”, como diz o ditado popular: “Vimos a possibilidade de que o esporte pode trazer muitas coisas boas para nossa vida. Dois exemplos são a melhora na autoestima e a vida em equipe porque é um trabalho de um pelo outro no futebol”.

A estudante do primeiro ano, Isadora Raíssa, foi uma das que pisou em um estádio de futebol pela primeira vez nesta quinta-feira e ficou impressionada com o tamanho da estrutura. Ela conta que o fato de ver "os jogadores bem de perto" foi o que mais chamou sua atenção. “São bem maiores do que a gente vê na tv”, comenta Isadora.

Felype Abreu, diretor de marketing do Democrata, acatou a intenção do professor de imediato: “Uma das coisas que tem o poder de mudar a vida das pessoas é esporte, e poder oferecer essa possibilidade para os estudantes é muito prazeroso. O Democrata e a Arena são da cidade e nada mais justo do que todos poderem desfrutar como os estudantes que estão aqui hoje”, finaliza Felype.

Da Redação com Democrata FC