Atlético perde para o Libertad e está na lanterna do Grupo G da Libertadores

A grande estrela fez falta. Sem Hulk, o Atlético não conseguiu criar ofensivamente e foi derrotado por 1 a 0 pelo Libertad nesta quinta-feira (6/4), no Mineirão, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O gol foi marcado logo aos 8' do primeiro tempo, o que possibilitou a postura defensiva dos visitantes.

atletico libertad

O Galo teve dificuldades até mesmo para chegar ao último terço do campo, enquanto o Libertad apostava nos contra-ataques. Vargas chegou a ficar cara a cara com o goleiro, mas desperdiçou a oportunidade no segundo tempo.

Com o revés, o Atlético fica na lanterna do Grupo G, que agora é liderado pelos paraguaios. Outros times da chave, Athletico-PR e Alianza Lima empataram em 0 a 0 e têm um ponto cada.

A próxima partida do Galo na Libertadores será contra o Athletico-PR, em 18 de abril, terça-feira, às 21h, na Arena da Baixada.

Antes, o time encara o América em busca do tetracampeonato mineiro. A partida está marcada para este domingo, às 16h30, novamente no Gigante da Pampulha. O Alvinegro pode perder por um gol de diferença que ainda leva a taça.

Atlético apático



O Atlético precisava lidar com a ausência do artilheiro Hulk, suspenso para a partida. Com isso, Vargas e Paulinho tentavam dar profundidade à equipe, mas sem sucesso.

No começo do jogo o Galo teve muita dificuldade na saída de bola. Sem criar ofensivamente, também sofreu atrás e, logo aos 8', viu Diego Gómez balançar a rede para o adversário.

Em contra-ataque, Oviedo carregou a bola e soltou para o meia paraguaio, livre na entrada da grande área, finalizar de primeira no canto direito de Everson: 1 a 0.

Sem uma referência no ataque, Pedrinho era o jogador que mais arriscava no Atlético. Apesar de ter maior posse de bola nos primeiros 20 minutos, o time não conseguia tirar a bola do meio-campo e dependia das laterais para ameaçar o Libertad.

Com pouca criatividade, o Atlético começou a apostar em bolas longas, mas só foi dar o primeiro chute em direção ao gol aos 42', com Paulinho, que parou em Martín Silva.

Pouco antes, os paraguaios quase ampliaram com Villalba, em contra-ataque - jogada muito explorada pelo time. Fim de um primeiro tempo ruim do Galo.

Segundo tempo sem criatividade



O Atlético voltou com Rubens e Zaracho nos lugares de Dodô e Patrick, respectivamente. As alterações deram maior fluidez ao jogo da equipe, que teve a melhor chance àquela altura da partida com Vargas.

Em grande jogada, Pedrinho chapelou o adversário e deixou o chileno na cara do gol. O atacante tentou driblar o goleiro, se enrolou e acabou desperdiçando ótima oportunidade.

Precisando da vitória, Coudet, foi ousado e promoveu a estreia profissional do jovem atacante Isaac, de 19 anos, no lugar do volante Otávio. Edenilson também saiu para a entrada de Igor Gomes.

Com o time ofensivo, o Atlético tentava iniciar uma pressão no Libertad e ameaçou o gol de Martín Silva com chute de longe de Maurício Lemos. Na sequência, os atleticanos chegaram a pedir toque de mão de Melgarejo na pequena área, mas o árbitro não marcou pênalti.

A poucos minutos do fim, a equipe manteve o controle da bola, mas seguiu apática e sem criatividade. Fim de jogo com derrota alvinegra e vaias da torcida no Mineirão.

Atlético 0 x 1 Libertad

Atlético

Everson; Saravia, Mauricio Lemos, Nathan Silva e Dodô (Rubens, no intervalo); Otávio (Isaac, aos 18' do 2ºT), Pedrinho (Réver, aos 47' do 2ºT), Patrick (Zaracho, no intervalo) e Edenilson (Igor Gomes, aos 18' do 2ºT); Paulinho e Vargas

Técnico: Eduardo Coudet

Libertad

Martín Silva; Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barboza e Mati Espinoza; Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano, Diego Gómez (Iván Ramírez, aos 13' do 2ºT), Héctor Villalba (Camilo Mayada, aos 22' do 2ºT) e Lorenzo Melgarejo; Alfio Oviedo (Alcaraz, aos 22' do 2ºT)

Técnico: Daniel Garnero

Gols: Diego Gómez, aos 8' do 1ºT;

Cartões amarelos: Otávio e Saravia; Melgarejo, Gómez, Campuzano

Motivo: 1ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores

Data e horário: 6/4/2023, às 19h

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte

Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina)

Assistentes: Maximiliano David del Yesso e Cristian Gonzalo Navarro (Argentina)

VAR: Juan Lara (Chile)

Da Redação com Superesportes