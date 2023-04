Ausência de Coudet na festa do título Mineiro reforça especulações sobre sua saída do Galo

O técnico Eduardo Coudet foi liberado pelo Atlético para deixar o clube sem o pagamento da multa rescisória, como anunciado pelo presidente Sérgio Coelho.

Foto: Pedro Souza/Atlético MG

Na madrugada de hoje, os jogadores do Galo comemoraram o tetracampeonato Mineiro em grande estilo, muitos deles compartilhando fotos e vídeos da festa em suas redes sociais, ao lado de seus familiares ou em suas casas. No entanto, um grande silêncio pairou sobre a celebração: o técnico Eduardo Coudet não teria comparecido à festa programada para o elenco após o título em Belo Horizonte e também não publicou nenhuma foto da taça em suas redes sociais, apesar de ser sua primeira conquista pelo Galo.

De acordo com informações divulgadas pelo O TEMPO Sports, o Atlético liberou Coudet para deixar o clube sem a cobrança da multa rescisória, que seria de cerca de US$ 6 milhões de dólares (R$ 32 milhões).

Em entrevista à rádio Super 91,7 FM nesse domingo (9), no Mineirão, o presidente Sérgio Coelho explicou que deseja que as pessoas trabalhem no Atlético porque querem, e não por obrigação ou força de contrato.

A saída de Coudet do Galo ganhou força após uma polêmica entrevista concedida pelo técnico após a derrota do time para o Libertad pela Copa Libertadores, na qual ele afirmou que a diretoria do clube não teria cumprido o que prometeu antes de sua chegada, principalmente no que diz respeito à venda de atacantes sem a devida reposição.

Da redação com O Tempo.