Projeto que liga esportes a doações sociais em Sete Lagoas é destaque em entrevista na Rádio 98 FM

Fazer atividade física, incentivar os amigos, participar de uma competição sadia e ainda promover boas ações. Esses são fundamentos de um projeto desenvolvido pela Social Fit, marca de t-shirts esportivas de Sete Lagoas, que reverte os recursos angariados para instituições de caridade. Rodrigo Paiva, um dos fundadores do projeto, participou do programa Central 98 da Rádio 98 FM no dia 30/03 e também conversou com o SeteLagoas.com.br sobre a iniciativa.

O projeto da Social Fit foi retratado no programa Central 98 do dia 30/03, na Rádio 98 FM. Foto: Rodrigo Paiva.

Rodrigo Paiva é Nutricionista e professor de Educação Física e conta que a ideia nasceu em 2013 junto com sua esposa Carol quando ela ainda era uma estudante para concursos públicos. Com a aprovação no concurso, início na profissão e chegada dos filhos, a ideia ficou um tempo adormecida. Porém, ressurgiu esse ano e tem alcançado o objetivo principal de ajudar pessoas.

O projeto funciona assim: são formados grupos de 5 a 10 amigos em aplicativos de mensagem no celular. Cada membro ao fazer atividades físicas - que podem ser variadas - compartilha seus resultados no grupo e ganha pontos para equipe. Os desafios duram um mês e medida que as metas de pontuação vão sendo alcançadas, os participantes recebem camisetas esportivas como prêmio.

A equipe que faz mais pontos decide para qual instituição de caridade vai o dinheiro arrecadado com as inscrições, já descontado o valor de confecção das camisas. Rodrigo conta que o projeto tem funcionado justamente porque as regras são simples e muito convidativas à colaboração em grupo.

Os grupos de mensagem contam com "juízes" da Social Fit para contabilizar os pontos e divulgar rankings semanais entre as equipes.

Durante sua participação no quadro "Aceleradores do Bem" do programa Central 98, ele ainda complementou: "Tem gente muito competitiva, e tem gente que está ali só para fazer ginástica, pessoas que não faziam a muitos anos e dizem: 'vou entrar que vai me incentivar'. Então tem as duas partes, tanto a parte da competição quanto estar ali simplesmente para ajudar".

Rodrigo Paiva contou ao SeteLagoas.com.br que atualmente as equipes estão cumprindo o desafio dos meses de março e abril e a ideia é começar um novo entre junho e julho. Rodrigo revela também que há pessoas participando inclusive em outras cidades além de Sete Lagoas.

Para obter mais informações sobre como participar dos desafios ou adquirir as camisas para ajudar no projeto, basta acessar o Instagram @social_fit ou enviar mensagem no WhatsApp (31) 97191 7905 (parceiro CT Sports)

Da Redação, com Rádio 98 FM e Rodrigo Paiva