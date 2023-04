Futebol Feminino: Cruzeiro domina Ceará e conquista vitória por 7 a 0 no Campeonato Brasileiro

Com a vitória, as Cabulosas se preparam para enfrentar o Real Ariquemes na próxima sexta-feira, em busca de mais três pontos no Brasileirão feminino.

Foto: @gustavomjpeg/Cruzeiro

Na manhã deste domingo (16/4), o time feminino do Cruzeiro venceu o Ceará por 7 a 0 na Cidade Vozão, em Fortaleza, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Marília e Byanca Brasil marcaram dois gols cada, enquanto Isa Fernandes, Mari Pires e Carol Baiana completaram o placar.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou a 11 pontos e entrou na zona de classificação para a próxima fase do torneio. No entanto, a rodada ainda não está concluída e as Cabulosas terão que torcer por resultados favoráveis para manterem a posição.

O Ceará, por sua vez, disputa a competição com uma equipe jovem e já sofreu 53 gols sem marcar nenhum. O próximo adversário do Cruzeiro será o Real Ariquemes, que também ainda não pontuou na competição.

O Brasileirão feminino conta com 16 equipes, das quais oito avançam para a segunda fase e quatro são rebaixadas para a segunda divisão. O Corinthians é o maior campeão do torneio, com quatro taças, sendo três consecutivas entre 2020 e 2022.

Da redação