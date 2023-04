Alunos de 1° período se encantam com estrutura e tamanho em visita a Arena do Jacaré

Olhos atentos, atenção em cada detalhe e uma grande alegria ao conhecerem o gramado. Assim foi um pouco da visita dos pequenos estudantes do 1° período do Centro Pedagógico Construir (CPC) na Arena do Jacaré. Nesta quarta-feira (19) um grupo de 35 alunos conheceram o estádio dentro de um projeto extraclasse.

Foto: Divulgação

Maria Clara França, 4 anos, era uma das mais empolgadas. “Quando crescer vou ser jogadora e jogar naquele campo”, disse apontando para o centro do gramado. A professora Karina Volpe foi uma das responsáveis pela visita. Ela explica que a dinâmica é desenvolvida dentro do projeto “Descobrindo as Maravilhas de Sete Lagoas”.

Para a grande maioria das crianças foi a primeira vez em um estádio de futebol. “Aqui eles entendem um pouco de disciplina, torcida e o respeito que é o que a gente trabalha com eles no dia a dia”, acrescenta a professora.

O grupo aproveitou para assistir um pouco do treinamento do time sub-15 do Democrata que disputa a Copa do Brasil da categoria. “No nosso projeto a gente desperta também o interesse pelo esporte que desenvolve o respeito entre eles. E a visita foi fantástica, todos nos receberam muito bem”, finaliza a professora Karina.

Quem abriu as portas do estádio foi o gerente da Arena do Jacaré, Delson Socó, que não esconde a alegria em receber a turma. “Pra gente é um privilégio grande apresentar nosso espaço para esses pequenos que serão futuros frequentadores”, disse Socó que ofereceu um lanche para a turma.

Escolas interessadas em trazer estudantes para a Arena do Jacaré podem entrar em contato com a administração do estádio. Os contatos são pelo telefone 3153-0802 ou pelo e-mail contato@democratajacare.com.br.

Com DFC