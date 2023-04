Acordo entre Cruzeiro e Minas Arena pode sacramentar retorno do clube ao Mineirão

O gestor do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, anunciou que o clube está próximo de fechar um acordo com a Minas Arena para o retorno do time ao estádio do Mineirão. Segundo Ronaldo, as negociações estão avançando bem e um contrato de três anos deve ser anunciado ainda nesta semana. A intervenção do Governo de Minas foi crucial para o sucesso das negociações, que incluem a divisão de receitas do camarote, bar e estacionamento. O acordo deve ser formalmente fechado em uma reunião marcada para sexta-feira (28).

A última partida da equipe no estádio foi em 6 de novembro de 2022 — Foto: Staff Images/Cruzeiro

Ronaldo Fenômeno anunciou que o retorno do Cruzeiro ao Mineirão está prestes a ser confirmado, possivelmente nesta semana. Segundo o gestor da SAF celeste, o clube está perto de fechar um acordo com a Minas Arena, concessionária responsável pela administração do estádio, em um contrato com duração de três anos.

Apesar do estado do gramado do Mineirão estar ruim, Ronaldo expressou otimismo em relação às negociações. "A nossa negociação está avançando bem e eu espero um final feliz. Esta semana devemos anunciar um final feliz e um acordo pelo menos para os próximos três anos", declarou em entrevista ao programa Boleiragem, do Sportv, na noite de segunda-feira (24).

Ronaldo explicou que o acordo só foi possível com a intervenção do Governo de Minas na negociação com a Minas Arena, que tem contrato de gestão do estádio até 2037. Ele também divulgou alguns dos pedidos feitos pelo clube, destacando que não eram absurdos e que o governo estadual compreendeu as demandas. "É bem razoável dividir as receitas, por exemplo, camarote, bar e estacionamento. Parece que a gente vai chegar a um acordo", afirmou.

Na semana passada, representantes do Cruzeiro e da Minas Arena participaram de uma reunião intermediada pelo governo de Minas. O acordo deve ser formalmente fechado em uma reunião programada para a próxima sexta-feira (28).

Ronaldo lamentou apenas que o Mineirão tenha poucas datas disponíveis para partidas de futebol, pois a Minas Arena já havia agendado muitos shows. "Vamos ver o que vai sobrar para nós até o final do ano sobre possibilidade de jogos no Mineirão", disse ele.

O Cruzeiro ainda não jogou no Mineirão neste ano. A última partida da equipe no estádio foi em 6 de novembro de 2022, quando venceu o CSA por 3 a 2 na última rodada da Série B.

Da redação

Fonte: O Tempo