O técnico Ramon Menezes divulgou a lista dos 21 jogadores convocados para a Seleção Brasileira no Mundial Sub-20 na Argentina. Andrey Santos foi convocado, mas Endrick e Vitor Roque ficaram de fora. O Brasil está no Grupo D, juntamente com Itália, Nigéria e República Dominicana. A Seleção Sub-20 fez três amistosos na Espanha antes do Mundial, com um aproveitamento de 80% em 26 jogos disputados no ciclo da seleção.

Foto: Thais Magalhães/CBF

Na última sexta-feira, o técnico Ramon Menezes divulgou os 21 jogadores convocados para representar o Brasil no Mundial Sub-20, que ocorrerá na Argentina a partir de 20 de junho. Andrey Santos, do Vasco, está entre os convocados, mas os atacantes Endrick, do Palmeiras, e Vitor Roque, do Athletico-PR, ficaram de fora da lista.

Convocados da Seleção para o Mundial Sub-20

Goleiros: Mycael (Athletico-PR) Kaique (Palmeiras), Kauã Santos (Flamengo)

Laterais: Arthur (América-MG), André Dominique (Bahia), Kaiki Bruno (Cruzeiro)

Zagueiros: Kayky (Almería), Michel (Palmeiras), Robert Renan (Zenit)

Meio-campistas: Marlon Gomes (Vasco), Andrey (Vasco), Guilherme Biro (Corinthians), Ronald (Grêmio)

Atacantes: Marcos Leonardo (Santos), Giovani (Palmeiras), Matheus Martins (Watford), Matheus Nascimento (Botafogo), Savio (PSV Eindhoven), Kevin (Palmeiras), Giovane (Corinthians), Pedrinho (Corinthians)

O Brasil está no Grupo D do Mundial Sub-20, juntamente com Itália, Nigéria e República Dominicana. Os convocados iniciarão os treinamentos no dia 8 de maio. Ramon Menezes comentou a ausência de alguns atletas de destaque com idades sub-20, afirmando que entende a importância desses jogadores para seus times principais, mas que está confiante no time que levará para o Mundial.

Antes do Mundial, a Seleção Sub-20 fez três amistosos em Jerez de la Frontera, na Espanha: venceu a República Dominicana por 1 a 0, goleou o Uzbequistão por 4 a 1 e empatou com o Iraque por 1 a 1. O ciclo da seleção brasileira sub-20 contou com seis convocações, envolvendo um total de 64 atletas e alcançando um aproveitamento de 80% em 26 jogos disputados.

Da redação