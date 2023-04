Atlético-MG x Athletico-PR: Galo tenta reverter início ruim diante do Furacão; saiba onde assistir

Neste sábado (29), o Atlético-MG enfrenta o Athletico-PR em busca de sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro 2023. O time precisa vencer para evitar o pior início de sua história na era de pontos corridos, após uma derrota e um empate nas duas primeiras rodadas. O jogo acontecerá no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), e será transmitido pela rádio Super 91.7FM e pelo Sportv.

Foto: Divulgação/Athletico

O Atlético precisa urgentemente da vitória para evitar o pior início de Campeonato Brasileiro da história do clube na era de pontos corridos. Na temporada atual, em 2023, o time já contabiliza uma derrota e um empate nos dois primeiros jogos do Brasileirão. Neste sábado (29), no Independência, diante do Athletico-PR, o Galo buscará sua primeira vitória na competição, o que se torna ainda mais crucial devido aos últimos resultados nas diferentes competições. O time acumula quatro partidas sem vitória na temporada, incluindo jogos pela Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil.

Apesar da classificação conquistada nos minutos finais do jogo contra o Brasil-RS, em Pelotas, no meio da semana, o resultado acabou sendo apenas um empate, com o Galo buscando a igualdade desde os 17 minutos da primeira etapa. Por conta do confronto com o Alianza Lima, na próxima semana, pela Libertadores, o técnico Coudet poderá poupar Hulk, que vem fazendo tratamento à parte por conta de uma pancada no tornozelo direito sofrida no jogo pela Copa do Brasil.

Do outro lado, o Athletico-PR vem de uma classificação na Copa do Brasil, após eliminar o CRB na disputa de pênaltis. O volante Fernandinho será poupado por conta da maratona de jogos, e Hugo Moura deverá ser o substituto. O jogo acontecerá no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 21h (de Brasília), e será transmitido pela rádio Super 91.7FM e Sportv.

