Atletas aprovam iniciativa do Democrata e elogiam percurso da corrida durante treino

Muitos corredores já iniciaram os treinamentos para chegarem bem na Corrida do Democrata que acontece no próximo dia 9 de julho. Adílson Júnior e Caio Abreu fizeram o reconhecimento dos 5km e percorreram o trajeto em aproximadamente 22 minutos, nesta terça-feira (09). Outras categorias à disposição dos atletas são 10km, caminhada de 3km e corrida kids no gramado do estádio.

Atletas aprovam iniciativa democrata elogiam percurso corrida durante treino. Foto: Marcelo Paiva

Além do evento em si que promove a confraternização e atividade física, Adílson destaca que é mais uma oportunidade de incentivo aos corredores. “A iniciativa é bacana demais porque a gente precisa de corridas. O pessoal não incentiva tanto e precisamos desse apoio”, disse o corredor que também é treinador e prepara outros atletas para a prova.

Depois de correr pelos 5km do trajeto que sai do estacionamento inferior com chegada no gramado, Caio ficou bastante satisfeito com o resultado. “Percurso bom demais, é o melhor possível para favorecer a posição geográfica do estádio. Achei bom demais”, comemora o atleta que emenda. “É muito bom a instituição Democrata valorizar outros esportes, além do futebol. Valoriza nossos atletas, a cidade e o Democrata para toda a região”, completa.

Até está terça-feira 297 corredores já haviam efetivado a inscrição pelo site do Jacaré, www.democratajacare.com.br. Os valores seguem promocionais de primeiro lote até o fim deste mês. Quando chegar a 500 inscrições o Democrata vai sortear um tênis de corrida. Se inscreva e participe.

Empresários interessados em patrocinar e ou apoiar o evento podem entrar em contato com a organização. Os canais são o telefone 3153-0802 ou pelo e-mail contato@democratajacare.com.br.

Com DFC