Atlético bate o Internacional e dorme no G4 do Brasileiro

Foi uma noite de redenção para Vargas e Paulinho neste sábado (13/5). No Mineirão, a dupla - frequentemente criticada pela torcida - marcou os gols da vitória do Atlético-MG por 2 a 0 sobre o Internacional, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press

Não foi necessário muito tempo até que o Atlético-MG abrisse o placar em cabeceio de Vargas, aos quatro minutos. Com o gol, o chileno encerrou um jejum de 11 jogos - ou mais de dois meses - sem balançar as redes com a camisa do Galo.

Em desvantagem, o Inter ensaiou uma reação, mas parou em Everson e na trave. Nos acréscimos, Paulinho, que tinha perdido grande chance minutos antes, deu números finais à partida.

Com a vitória, o Atlético-MG 'dorme' no G4 da Série A. O Galo é o quarto colocado, com dez pontos, mas pode ser ultrapassado no complemento da rodada.

Já o Inter, que amargou a terceira derrota consecutiva no Brasileirão, fica em 12º, com sete.

FICHA TÉCNICA

Data: 13 de maio de 2023, sábado

Horário: 21h (de Brasília)

Duração: 48 + 51 (99 minutos)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte-MG

Competição: Campeonato Brasileiro - 6ª rodada

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA-SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA-SP)

Gols: Vargas, aos 4' do 1ºT, e Paulinho, aos 49' do 2ºT

Cartões amarelos: Pavón e Jemerson; Alemão, Rômulo e Nicolás Hernández



Internacional: Keiller; Bustos (Lucca, aos 40' do 2ºT), Vitão, Mercado e Lara; Matheus Dias (Nicolás Hernández, no intervalo), Rômulo (Baralhas, aos 37' do 2ºT) e De Pena; Maurício, Pedro Henrique (Wanderson, aos 18' do 2ºT) e Luiz Adriano (Alemão, aos 18' do 2ºT)

Técnico: Mano Menezes

Atlético-MG: Everson; Mariano (Bruno Fuchs, aos 47' do 2ºT), Jemerson, Nathan Silva e Rubens; Bataglia, Zaracho e Hyoran (Patrick, aos 16' do 2ºT); Paulinho (Igor Gomes, aos 50' do 2ºT), Pavón (Edenílson, aos 16' do 2ºT) e Vargas (Hulk, aos 16' do 2ºT)

Técnico: Eduardo Coudet

Atlético-MG x Internacional: gols e lances importantes

Dominante no início, o Atlético-MG, mesmo com Hulk no banco, deu poucas chances ao Internacional de ficar com a bola até abrir o placar - o que não demorou muito. Logo aos quatro minutos, Pavón cruzou da direita na cabeça de Eduardo Vargas, que testou para as redes: 1 a 0.

O atacante chileno voltou a marcar após mais de dois meses - a última vez tinha sido em março. Na comemoração, levou as mãos às orelhas em resposta aos críticos.

O Inter tentou equilibrar as ações e exigiu boas defesas do goleiro Everson em chutes de longe. No rebote de uma dessas, Maurício deixou tudo igual, aos 15 minutos, mas o lance foi invalidado por impedimento.

Em desvantagem, o Inter voltou mais ousado na segunda etapa, mas viu o Atlético-MG ter um espaço maior.

Aos 15 minutos, Hyoran - atrapalhado pelo gramado ruim do Mineirão - perdeu um gol incrível ao acertar a trave em chute de dentro da área. Pouco depois, aos 23, Rômulo devolveu a bola na trave.

Principal estrela do Atlético-MG, Hulk entrou no segundo tempo e serviu Paulinho aos 33 minutos. Cara a cara com o goleiro, o camisa 10 parou em grande defesa de Keiller.

Na reta final do jogo, Paulinho se redimiu. Aos 49 minutos, Paulinho recebeu passe pelo alto de Hulk e chutou cruzado para dar números finais à partida: 2 a 0.

Próximos jogos do Atlético-MG

Atlético-MG x Corinthians - quarta-feira (17/5), às 21h30, no Mineirão, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Coritiba x Atlético-MG - sábado (20/5), às 18h30, no Independência, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro

Próximos jogos do Internacional

América-MG x Internacional - quarta-feira (17/5), às 21h30, no Independência, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Grêmio x Internacional - sábado (21/5), às 18h30, na Arena do Grêmio, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro

Da Redação com Superesportes