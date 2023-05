Copa do Brasil: Cruzeiro arranca empate no jogo de ida com o Grêmio; veja golaço de Bruno Rodrigues

Em noite de golaços, Grêmio e Cruzeiro empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira (17), em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Bruno Rodrigues abriu o placar no primeiro tempo e Luis Suárez empatou na etapa final na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Foto: Staff Images/Cruzeiro

Após o Cruzeiro começar melhor o primeiro tempo, o Grêmio equilibrou as ações com participação de sua estrela, mas os visitantes contaram com um chutaço de Bruno Rodrigues para abrir o placar. No segundo tempo, o Cruzeiro voltou a ser melhor. No entanto, o brilho de Luis Suárez ajudou o Grêmio a buscar o empate.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 x 1 CRUZEIRO

- Data do jogo: 17 de maio de 2023, quarta-feira

- Horário: 19h30 (horário de Brasília)

- Duração: 100 minutos (49 + 51)

- Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

- Público: 29.665 presentes (27.522 pagantes)

- Renda: R$ 1.584.033,00

- Competição: Copa do Brasil (oitavas de final - jogo de ida)

- Árbitro: Raphael Claus (Fifa/São Paulo)

- Assistentes: Fabrini Bevilacqua Costa (Fifa/São Paulo) e Daniel Paulo Ziolli (São Paulo)

- VAR: Wagner Reway (Fifa/Paraíba)

- Cartões amarelos: Fábio, Kannemann, Reinaldo (Grêmio), Ramiro, Wesley (Cruzeiro)

Gols: Bruno Rodrigues (8/1ºT, 0-1), Luis Suárez (22/2ºT, 1-1)

Grêmio: Gabriel Chapecó, Fábio (Nathan, aos 28/2ºT), Bruno Alves, Kannemann, Reinaldo; Villasanti, Pepê (Carballo, aos 12/1ºT); Bitello, Cristaldo (Everton Galdino, aos 28/2ºT), Vina (Zinho, aos 14/2ºT); Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Cruzeiro: Rafael, William, Oliveira, Luciano Castán, Marlon; Wallisson (Machado, aos 22/2ºT), Neto Moura (Nikão, aos 44/2ºT),, Ramiro (Matheus Jussa, aos 44/2ºT),; Wesley (Stênio, aos 38/2ºT), Gilberto (Henrique Dourado, aos 21/2ºT), Bruno Rodrigues. Técnico: Pepa.

Grêmio x Cruzeiro: gols e lances importantes

O Cruzeiro abriu o placar aos 8 minutos. Neto lançou do campo defesa e Bruno Rodrigues matou no peito e teve espaço antes de acertar um belo chute no ângulo. Cinco minutos depois, Rafael foi exigido em chute de Bitello à queima-roupa. Pouco depois, o goleiro do Cruzeiro foi torcedor. Suárez dominou na área, tentou um voleio e acabou acertando a travessão. Veja o golaço:

Bruno Rodrigues - BR9, marca um golaço contra o Grêmio no jogo de ida pela Copa do Brasil . pic.twitter.com/gsCDwzDNdZ — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) May 18, 2023

Suárez voltou a assustar aos 34, quando pegou de primeira após sobra e mandou ao lado da trave. Já nos acréscimos, o Cruzeiro voltou a crescer. Aos 46, Wesley exigiu boa defesa de Gabriel. Um minuto depois, a Raposa quase aumentou. Gabriel não conseguiu interceptar lançamento e Bruno Rodrigues ficou com a bola de cara para o gol. Mas o camisa 9 tentou limpar Kannemann e o zagueiro afastou.

Os visitantes também foram melhores no início do segundo tempo e tiveram a principal chegada aos 25, quando Dourado achou William e o lateral bateu para fora. Só que tudo mudou oito minutos depois com um toque de gênio. Suárez recebeu na entrada da área e bateu de três dedos no ângulo.

Próximos jogos do Grêmio

Grêmio x Internacional, pelo Brasileirão, em Porto Alegre (Arena) - 21 de maio (domingo), às 18h30 (horário de Brasília).

Athletico-PR x Grêmio, pelo Brasileirão, em Curitiba - 27 de maio (sábado), às 16h (horário de Brasília).

Próximos jogos do Cruzeiro

Cruzeiro x Cuiabá, pelo Brasileirão, em Belo Horizonte - 22 de maio (segunda-feira), às 20h (horário de Brasília).

Flamengo x Cruzeiro, pelo Brasileirão, no Rio de Janeiro - 27 de maio (sábado), às 18h30 (horário de Brasília).

Da Redação com Superesportes