Prefeitura de Sete Lagoas divulga calendário esportivo do mês de junho

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer - divulgou o calendário esportivo para o mês de junho, com vários eventos movimentando a cidade. O calendário de junho é bastante diverso proporcionando atrações para vários públicos. Destaque para a 3ª Etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo, que movimenta o Ginásio Coberto do Unifemm nos dias 10 e 11.

Campeonato Mineiro de Taekwondo. Foto: Luci Sallum

"Estamos fazendo o possível para suprir cada dia mais a demanda da população por mais ações esportivas. Nossa Secretaria está de portas abertas. O esporte nunca esteve tão movimentado", destaca Fabrício Frederighi Fonseca, secretário adjunto de Esportes e Lazer. Confira abaixo a programação completa:

02/06, sexta-feira: Amistoso de Handebol, no Ginásio Coberto.

10/06, sábado: Final da 22ª Copa João da Cunha / Leia Dias, no Campo do Eucalipal.

10 e 11/06, sabádo e domingo: 3ª Etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo, no Ginásio do Unifemm.

12 a 18/06, domingo: JEMG - Jogos Escolares de Minas Gerais em Pompéu (7 escolas de Sete Lagoas participam da competição)

17/06, sábado: Festival Montreal, no campo de Montreal.

18/06, domingo: 2ª Corrida Ânglo Contra Pedofilia, no Ginásio Coberto.

18/06, domingo: Campeonato de Capoeira Vem Jogar Mais Eu, também no Ginásio Coberto.

25/06, domingo: 2º Encontro de Carros Antigos, na Praça da Feirinha.

Lembrando que maio ainda conta com os seguintes eventos esportivos:

24 a 28/05: 1º Open Levantamento de Pesos - Campeonato Brasileiro Adulto 2023, no Ginásio do Unifemm.

26/05: Amistoso de Basquete Sub-20 Sete Lagoas X Caetanópolis, no Ginásio Coberto.

28/05: 1º Campeonato Regional de Calistenia, no Parque Náutico do Boa Vista.

31/05: Amistoso de Futsal Adulto Sete Lagoas X Philadelphia, no Ginásio Coberto.

