Tratamento no gramado da Arena do Jacaré precisou ser interrompido para jogo do Cruzeiro

Alguns jogadores do Cruzeiro apontaram o gramado da Arena do Jacaré como um dos fatores decisivos para a derrota contra o Cuiabá ontem (22/05). O campo de jogo do Democrata, que realmente não estava em condições ideais, teve que interromper um tratamento que vinha sendo feito nos últimos dias para sediar a partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Foto: Vinícius Oliveira / SeteLagoas.com.br

O Democrata Futebol Clube, que administra e é proprietário do estádio, tem trabalhado na revitalização do gramado desde o final do campeonato mineiro. Na última semana, foi realizado o procedimento de Top Dressing, que consiste em aplicar uma fina camada de areia para melhorar o nivelamento do gramado.

O clima seco dos últimos dias e a chegada do período frio exigem cuidados mais intensivos com o campo, que é irrigado três vezes ao dia e recebeu adubação recentemente. O pouco tempo disponível para a preparação do gramado foi um obstáculo para que as condições fossem melhores.

Delson Soares, gerente da Arena do Jacaré, reconhece e esclarece que o clube foi “acionado na última quinta-feira (18) para o jogo na segunda (22). Nesses quatro dias viramos o foco pra receber o Cruzeiro da melhor forma possível. Somos um Clube humilde, sempre de portas abertas, mas limitado e, neste caso, com tempo escasso para trabalhar”.

Campo na Arena do Jacaré recebe irrigação antes da partida entre Cruzeiro e Cuiabá. Foto Felype Abreu / Democrata FC

Mesmo com todas as limitações impostas pelo curto prazo, a gestão não poupou esforços para garantir que o gramado estivesse nas melhores condições possíveis para a partida. O tratamento vai continuar para que, sempre que necessário, a Arena do Jacaré possa sediar grandes eventos.

Delson explica ainda que não poderia negar o pedido do Cruzeiro para jogar na Arena: “É um dos principais times do mundo, não poderíamos fechar as portas. Atendemos da melhor maneira possível, mesmo com o gramado em tratamento diante da necessidade da equipe”.

Da Redação com Democrata FC