Campeonatos de Levantamento de Pesos e Calistenia movimentaram Sete Lagoas no fim de semana

Foram quatro dias do melhor campeonato de levantamento de pesos da história. Quem afirma é o presidente da Federação Brasileira de Levantamento de Pesos, Henrique Monteiro. "Esse evento está em nível internacional e elogiado por todos os atletas". De 25 a 28 de maio, Sete Lagoas sediou, pelo segundo ano consecutivo, o Campeonato Brasileiro de Levantamento de Pesos. Doram 161 competidores disputando diversas categorias da modalidade, além do intercâmbio de dez convidados da Argentina.

Campeonato Brasileiro de Levantamento de Peso reuniu mais de 160 competidores no ginásio do Unifemm - Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas

Henrique explicou ainda o motivo da escolha de Sete Lagoas para sediar novamente o evento. "No ano passado tivemos uma ótima experiência aqui. Todos gostaram. Desde a estrutura que o ginásio do Unifemm permite e a própria localização, próximo ao aeroporto, hotéis, tudo isso nos proporcionou retornar a essa cidade que nos acolheu tão bem", avaliou Henrique.

De acordo com a organização do evento, os parceiros e patrocinadores foram importantes para que o campeonato fosse novamente realizado na cidade. "A parceria das empresas, dos órgãos e instituições oficiais é muito importante. Sem elas não conseguimos realizar o campeonato. O Unifemm não mediu esforços em relação à toda a estrutura. A Prefeitura também, tudo o que foi concedido, agradecemos, em nome do secretário adjunto de Esportes e Lazer, que nos deu um grande apoio, além de todos os patrocinadores. Estamos utilizando material de última geração", contou Henrique Monteiro.

Calistenia

Outro evento que movimentou Sete Lagoas no fim de semana foi o Campeonato Regional de Calistenia, realizado pelos praticantes da modalidade que vem atraindo cada vez mais interessados. O espaço para a prática do esporte, no Parque Náutico do Boa Vista, foi construído pela Prefeitura de Sete Lagoas, em parceria com a FacSete, e revitalizado este mês com os apoios do Point do Baixinho, do vereador Eraldo da Saúde e dos próprios atletas.

"É um prazer receber todos aqui. Estamos com atletas de São João del Rey, Ouro Preto, Belo Horizonte, Betim e Contagem e está sendo um sucesso. Só temos a agradecer. Obrigado Sete Lagoas, região e principalmente nossos atletas calistênicos", agradeceu o organizador do evento, Cristiano Vitor.

O prefeito Duílio de Castro esteve no evento e mostrou que está em forma ao utilizar alguns equipamentos do complexo de calistenia do Boa Vista. "Essa nova modalidade de atividade física em barras, a calistenia, encontrou apoio imediato em nossa administração, com a construção e ampliação desse espaço, em parceria com a FacSete o o Point do Baixinho, a quem também agradecemos. É Sete Lagoas acontecendo", disse o prefeito.

"Parabenizamos a todos os participantes e aos organizadores desse evento. Queremos novas modalidades esportivas para nossa juventude ocupando nossos espaços públicos", reforçou o coordenador de Esportes e Lazer do Município, Marcelo Pires. O vereador Eraldo da Saúde também deixou seu abraço. "Só temos a agradecer aos organizadores e apoiadores por essa iniciativa. Foi um anteprojeto nosso que virou projeto e, graças a Deus, está sendo realizado. Agradecemos também aos participantes de outras cidades, desejando um bom encontro a todos", finalizou. Além do caráter esportivo, esses eventos também movimentam o turismo e o comércio da cidade, já que os atletas, organizadores e visitantes se hospedam nos hotéis e consomem em bares, restaurantes e lojas locais.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom