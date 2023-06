Cruzeiro perde para o Grêmio no Mineirão e vê o sonho do hepta acabar

No duelo entre os maiores campeões da Copa do Brasil, o Cruzeiro ‘entrou numa fria’. Em noite de baixa temperatura em Belo Horizonte (19º), o Grêmio venceu a Raposa por 1 a 0, nesta quarta-feira (31/5), no Mineirão, e avançou às quartas de final. Villasanti marcou o gol da classificação tricolor.

Foto: AGIF

Os times chegaram ao duelo de volta das oitavas de final sem nenhuma vantagem. A partida de ida, disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, terminou empatada por 1 a 1.

Atuando fora de casa, o Grêmio se aproveitou de falha da defesa do Cruzeiro para sair à frente e garantir vaga. Os gaúchos ainda não sabem qual será o seu adversário na próxima etapa do torneio mata-mata.

Os cruzeirenses voltaram a protestar contra a arbitragem já nos acréscimos finais. Após Grando defender uma forte finalização de Bruno Rodrigues, uma confusão se instaurou na área gremista. Os jogadores da equipe celeste pediram pênalti.

FICHA TÉCNICA

- Data do jogo: 31 de maio, quarta-feira

- Horário: 20h (horário de Brasília)

- Duração:

- Local: Mineirão, em Belo Horizonte

- Público: 41.090

- Renda: R$ 1.961.605,00

- Competição: Copa do Brasil

- Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

- Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

- VAR: Amanda Pinto Matias (SP)

- Cartões amarelos: Pepa e Gilberto (Cruzeiro); Mila, Everton Galdino e Kannemann (Grêmio)

- Cartão vermelho: Filipe Machado (Cruzeiro)

- Gols: Villasanti (26/1ºT, 1-0)

Cruzeiro: Rafael Cabral; William (Igor Formiga, 35/2ºT), Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado (Neto Moura, 35/2ºT), Wallisson (Gilberto, 26/2ºT) e Mateus Vital; Wesley (Daniel Junior, 42/2ºT), Stênio (Bruno Rodrigues, no intervalo) e Henrique Dourado.

Grêmio: Gabriel Grando; Fábio (João Pedro, 20/2ºT), Bruno Uvini, Kannemann, Bruno Alves e Reinaldo; Villasanti, Carballo (Mila, 33/2ºT), Bitello, Cuiabano (Everton Galdino, 21/2ºT); Suárez (Diogo Barbosa, 33/2ºT). Técnico: Renato Portaluppi.

Cruzeiro x Grêmio: gols e lances importantes

O duelo entre os dois maiores vencedores da Copa do Brasil começou movimentado. Antes mesmo dos dez minutos de jogo as duas equipes já haviam chegado ao ataque com jogadas de bastante perigo.

Quem ficou mais perto de abrir o placar nesse começo do primeiro tempo foi o atacante Henrique Dourado, do Cruzeiro. Após cruzamento, o camisa 99 cabeceou no contrapé do goleiro Grando. A bola ia entrando, mas Bruno Alves tirou em cima da linha.

A ‘sorte’ realmente não estava ao lado dos mineiros. Aos 26’, Luis Suárez se aproveitou de uma saída errada do zagueiro Lucas Oliveira para deixar Villasanti em boa posição para marcar. O volante, que estava na intermediária, chutou colocado, no cantinho e fez 1 a 0 para o Grêmio.

O recurso mais utilizado pelo Cruzeiro para tentar furar o bloqueio dos tricolores foram os escanteios - nove cobranças só no primeiro tempo. A maior parte dos lances vieram do lado esquerdo do campo, com Marlon alçando a bola na área.

A Raposa conseguiu produzir bom volume ofensivo após tomar o gol, mas teve seus chutes e cabeceios parados nas mãos de Grando ou no travessão. As principais tentativas foram de Oliveira e Dourado.

O momento mais polêmico do jogo aconteceu aos 17’ do segundo tempo. Após bela infiltração de Cuiabano na área do Cruzeiro, Bitello resvalou na bola e marcou o que seria o segundo tento do Grêmio. Após grande cobrança dos jogadores celestes em cima de Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro foi até a cabine do VAR e revisou a jogada, que acabou sendo anulada.

Precisando empatar a partida, o técnico Pepa subiu as linhas do time estrelado e trocou um meio-campista por um atacante. Wallisson foi substituído e deu lugar a Gilberto na escalação. Bruno Rodrigues, que é o principal homem gol da Raposa, já havia entrado no lugar de Stênio durante o intervalo.

Próximos jogos do Cruzeiro



Cruzeiro x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro - Parque do Sabiá, em Uberlândia - 3 de junho (sábado), às 18h30 (horário de Brasília)

Bahia x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - Arena Fonte Nova, em Salvador - 10 de junho (sábado), às 21h (horário de Brasília)

Próximos jogos do Grêmio



Grêmio x São Paulo - Campeonato Brasileiro - Arena do Grêmio, em Porto Alegre - 4 de junho (domingo), às 16h (horário de Brasília)

Flamengo x Grêmio - Campeonato Brasileiro - Maracanã, no Rio de Janeiro - 11 de junho (domingo), às 18h30 (horário de Brasília)

Da Redação com Superesportes