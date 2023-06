Corinthians vira em cima do Atlético e avança nos pênaltis às quartas de final da Copa do Brasil

O Corinthians venceu o Atlético-MG por 3 a 1 nos pênaltis, após uma vitória por 2 a 0 no tempo regulamentar, e avançou às quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, o Galo havia vencido pelo mesmo placar.

Foto: Pedro Souza/Atlético



Os gols no tempo normal foram marcados por Matheus Bidu e Róger Guedes.



FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 x 0 ATLÉTICO-MG

- Data do jogo: 31 de maio de 2023, quarta-feira

- Horário: 21h30 (de Brasília)

- Duração: 101 minutos (51 + 50)

- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

- Competição: Copa do Brasil - oitavas de final

- Público total: 38.235

- Renda: R$ 2.294.561,50

- Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA) (GO)

- Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

- VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

- Gols: Matheus Bidu (Corinthians), aos 33/1ºT

- Cartões amarelos: Matheus Bidu (Corinthians), aos 36/1ºT; Paulinho (Atlético-MG), aos 33/1ºT, Hulk (Atlético-MG), aos 25/2ºT

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Gil e Murillo (Caetano, aos 48/2ºT); Fagner, Fausto Vera, Maycon, Renato Augusto (Adson, aos 27/2ºT) e Matheus Bidu (Fábio Santos, aos 37/2ºT); Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Atlético-MG: Éverson; Mariano (Saravia, no intervalo), Nathan Silva, Lemos e Patrick (Dodô, no intervalo); Otávio (Battaglia, no intervalo); Pavón, Zaracho e Igor Gomes (Edenílson, aos 47/2ºT); Paulinho e Eduardo Vargas (Hulk, no intervalo). Técnico: Eduardo Coudet.

Corinthians x Atlético-MG: gols e lances importantes



O primeiro lance de perigo ocorreu aos 21, quando Fagner recebeu lançamento excelente de Gil, dominou na área e chutou cruzado, mas mandou para fora.



No lance seguinte, o Galo respondeu: Paulinho fez boa jogada pela esquerda e rolou para Zaracho, sozinho, finalizar. A bola só não entrou porque Matheus Bidu bloqueou o chute.



Com mais ímpeto no ataque, o Corinthians encontrou o primeiro gol aos 33. Após bobeira de Otávio, Éverson saiu para abafar a finalização de Yuri Alberto e a bola sobrou para Renato Augusto, que cruzou com precisão para Bidu completar para o gol.



Três minutos depois, os corintianos quase ampliaram: Renato Augusto cobrou escanteio aberto e Yuri Alberto cabeceou no travessão.



A pressão dos donos da casa continuou no início da etapa final: após escanteio cobrado por Renato, Yuri Alberto cabeceou na trave e, na sobra, Fausto Vera encheu a bomba no travessão.



Yuri perdeu mais um gol aos 17, quando foi acionado em ótimo passe de Renato Augusto, matou no peito e, livre na área, chutou para fora.



A persistência foi premiada no ataque seguinte, com um golaço: Róger Guedes avançou pela esquerda, deixou dois marcadores, passou por Éverson e finalizou para ampliar o placar.

Róger Guedes, artilheiro do ano e decisivo

Róger Guedes ampliou a marca de artilheiro do ano no Corinthians: agora, são 19 gols em 29 jogos para o camisa 10 alvinegro, com direito a golaço antológico em Itaquera.

Luxa muda o esquema e a cara do Corinthians

A escalação com três zagueiros causou alguma estranheza antes do jogo, mas Luxemburgo tinha razão. Fagner e Matheus Bidu foram muito bem como alas avançados, e o Corinthians mandou no jogo. Foi dominante, criou bem e poderia até ter goleado nos 90 minutos se não fossem três gols perdidos dentro da área.



Próximos jogos do Corinthians

América-MG x Corinthians, Brasileirão, na Arena Independência - 3 de junho (sábado), às 18h30

Independiente Del Valle (EQU) x Corinthians, Libertadores, no Banco Guayaquil - 7 de junho (quarta-feira), às 19h

Próximos jogos do Atlético-MG

Cruzeiro x Atlético-MG, Brasileirão, no Parque do Sabiá - 3 de junho (sábado), às 18h30

Alianza Lima (PER) x Atlético-MG, Libertadores, no Alejandro Villanueva - 6 de junho (terça-feira), às 21h

Da Redação com Superesportes