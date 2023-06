'Você não é bem-vindo aqui': torcida organizada vai até a Cidade do Galo para cobrar Coudet

Integrantes de uma torcida organizada do Atlético foram até o centro de treinamento do clube, em Vespasiano, para cobrar o técnico Eduardo Coudet e jogadores após a eliminação contra o Corinthians, na Copa do Brasil.

Foto: reprodução redes sociais / Itatiaia

Assim que chegou ao Centro de Treinamentos, o comandante argentino desceu do carro, por vontade própria, atendeu os torcedores e foi bastante cobrado pelas mudanças que faz a cada jogo no time e, principalmente, pela eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Ao tentar se explicar, Coudet foi interrompido e, a princípio, não pôde se pronunciar. Acuado e contando com auxílio de seguranças do clube, seguiu escutando as reclamações e também algumas ofensas.

Em dado momento, um dos integrantes da organizada disse a Chacho que ele deveria procurar Rodrigo Caetano, diretor-executivo, e pedir para deixar o clube. "Você não é mais bem-vindo aqui", disse, intimidando o técnico.

Em nota, a diretoria do Atlético lamentou o episódio na entrada do Centro de Treinamentos e reforçou apoio ao treinador Eduardo Coudet:

"O Galo lamenta o episódio ocorrido na tarde de hoje, na porta da Cidade do Galo, CT do Clube, local de trabalho da comissão técnica e dos jogadores, onde parte de uma torcida organizada se manifestou de forma desrespeitosa com o técnico Eduardo Coudet. Atos como esse em nada contribuem para o time e não modificam as convicções da diretoria, que sempre faz, internamente, as cobranças necessárias.

A diretoria do Galo acredita que tem um time competitivo para a disputa das duas competições que seguem na temporada (Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro), e aproveita a ocasião para consignar apoio e confiança à comissão técnica e ao elenco."

Da redação com Rádio Itatiaia e GloboEsporte