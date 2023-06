América x Corinthians: O Coelho enfrenta o Timão em busca da recuperação no Brasileirão

Após uma classificação heroica na Copa do Brasil, o América entra em campo neste sábado (3) para enfrentar o Corinthians no Brasileirão O time mineiro ocupa atualmente a 19ª colocação na competição, com apenas quatro pontos, e precisa lutar para vencer o confronto contra o Timão. A partida terá início às 18h30, no Estádio Independência, e será transmitida pelo canal Premiere.

No ano passado, o Corinthians não conseguiu vencer o Coelho nos encontros pelo Brasileirão – Foto: Divulgação/Mourão Panda/América

O técnico Vagner Mancini terá uma missão difícil pela frente: corrigir o sistema defensivo do América, que tem sido o "calcanhar de Aquiles" da equipe nesta temporada. Até o momento, o Alviverde já sofreu 43 gols, sendo 20 deles apenas no Campeonato Brasileiro, o que explica em parte a má performance na tabela de classificação.

No entanto, Mancini enfrenta desfalques importantes para a partida contra o Corinthians. O zagueiro Iago Maidana e o lateral-direito Marcinho, que vinham sendo titulares, cumprirão a suspensão devido à retenção de cartões amarelos. Além disso, o zagueiro Éder, considerado titular, também não tem presença confirmada devido a um desconforto muscular. Sua última partida foi contra o Cruzeiro, no dia 14 de maio, pelo Brasileirão.

Com essas ausências, o treinador pode optar por improvisações na defesa. Uma das opções é o lateral Samuel, de 19 anos, da categoria de base do Coelho. No entanto, Mancini prefere não expor o jovem jogador à pressão de atuar no time profissional sem tempo suficiente de treinamento com o grupo. Dessa forma, a alternativa mais segura seria a escalada de Ricardo Silva na lateral direita, com Vanderson, Danilo Avelar e Marlon formando a dupla de zaga e ocupando a lateral esquerda.

Por outro lado, o Corinthians terá um cenário diferente para o confronto. O zagueiro Gil ficará suspenso e desfalcará a equipe. Caetano é o provavelmente substituído para a vaga. Além disso, alguns titulares podem ser poupados devido à intensa sequência de jogos da equipe paulista nesta temporada.

Da redação com O Tempo