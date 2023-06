Muito tradicional em Sete Lagoas e região, o Campeonato Municipal de Futebol Amador está de volta para a alegria de quem gosta do esporte mais popular do planeta. A partir do próximo dia 18 (domingo) Sete Lagoas será a capital do futebol amador e com uma notícia especial. Todos os jogos serão disputados na Arena do Jacaré com um evento para toda família com música ao vivo todos os domingos. Quem se apresenta na rodada inaugural é a dupla Lucas e Cecílio.

Campeonato amador está de volta em palco especial Arena do Jacaré. Foto: Marcelo Paiva

A realização é da Socó Esportes com apoio do Democrata, secretaria municipal de Esportes e Liga Eclética de Sete Lagoas. Para a organização, o evento vai promover um resgate de um dos mais tradicionais torneios de toda a região com um diferencial, os jogos na Arena. “Vamos oferecer estrutura de profissional para nossos atletas amadores”. Explica o responsável pelo torneio, Delson Socó.

Serão 12 equipes distribuídas em duas chaves que se enfrentam. Os dois mais bem classificados de cada chave disputam uma vaga na final. As rodadas acontecem sempre aos sábados, à tarde, domingos pela manhã com encerramento às segundas-feiras à noite. “Serão dois jogos por dia e 12 equipes de sete cidades da região confirmaram presença”, completa Socó.

De Sete Lagoas, além do Democrata que vai disputar o torneio com a equipe sub-20, times como o União Alvorada, River e Ideal estão na disputa. Equipes tradicionais da região como Inhaumense, Cristalino e Sertanejo elevam o nível da competição. Todas as informações e os jogos da competição podem ser acessados pela página no Instagram, @campeonatoamador7l.

A primeira rodada, dia 18, começa com Cachoeirense x União Alvorada, às 8h15. Na sequência se enfrentam São Sebastião e Curitiba, 10h. Na segunda, 19h30, jogam Paraopeba x Democrata. Às 21h a bola rola para Sertanejo x Ríver. A primeira rodada será concluída, excepcionalmente, na terça-feira com Inhaumense x Montreal 19h30, e Ideal x Cristalino, às 21h.

Com DFC