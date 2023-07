Corrida do Democrata: veja a programação e como retirar os kits para domingo

A Arena do Jacaré se prepara para receber no próximo domingo (09/07) a Corrida do Democrata, evento esportivo que vai mobilizar mais de mil pessoas entre atletas e público geral. Com abertura do estádio às 07h e largadas previstas para 08h, a programação ainda inclui show de Josi Lopes e Banca e Corrida Kids no gramado. Os kits de atleta já estão disponíveis para retirada na Arena, das 09h às 16h de hoje até sábado (08/07).

Democrata / Divulgação

DISTÂNCIAS:

Corrida de 10 km = 2 voltas

Corrida de 5 km = 1 volta

Caminhada 3 km

Corrida Kids – 750m (2 voltas no gramado)

MAPA:



Link para baixar esse mapa aqui

CRONOGRAMA:

Domingo – 09 de Julho de 2023

07h00 – Abertura da Arena

07h50 – Alongamentos

08h00 – Largada Corrida de 10km, Corrida de 5 km e caminhada de 3km.

09h – Início do show de Josi Lopes e Banda

09h30 – Corrida Kids

9h40 – Início das cerimônias de premiação

12h – Encerramento

REGULAMENTO:

CLIQUE AQUI e veja o regulamento completo.

ENTREGA DOS KITs:

Quinta-feira (6/7) – 9h às 16h

Sexta-feira (7/7) – 9h às 16h

Sábado (8/7) – 9h às 16h

LOCAL: Arena do Jacaré

OBS: não haverá entrega de kits de participação após essa data.

RETIRADA DO KIT

Para retirar o Kit do ATLETA, é necessário apresentar Documento de Identidade com foto original (RG ou Carteira de Motorista), COMPROVANTE DE PAGAMENTO ou o BOLETO BANCÁRIO pago. Esse comprovante será retido na entrega do Kit.

RETIRADA DO KIT POR TERCEIROS

Para a retirada do Kit por terceiros pede-se uma autorização assinada e ou documento com foto do titular da inscrição. CLIQUE E BAIXE A AUTORIZAÇÃO

CONTEÚDO DO KIT

1 sacochila personalizada - 1 camisa da corrida - 3 pastas de amendoim Max Muscles - 1 paçoca Casa Doce - 2 amostras de ração Fórmula Natural - 1 vale desconto Sombrero - 1 vale desconto Carnes e Afins - 1 Salva celular Apreciare

PREMIAÇÃO:

Todos os atletas da CORRIDA e da CAMINHADA que completarem os percursos corretamente receberão ao final do evento uma medalha de participação; a ORGANIZAÇÃO poderá a seu critério incluir algum tipo de bonificação ou participação especial. A CAMINHADA tem caráter exclusivamente participativo e não terá nenhuma premiação, somente a medalha de participação

Da Redação, Vinícius Oliveira com informações do Democrata