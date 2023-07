O que levar em conta na hora de escolher um site de apostas esportivas para depositar seus palpites

Com diversas opções de plataformas de apostas disponíveis, saiba como escolher uma boa opção para criar a sua conta

Fonte: Pexels

As apostas esportivas estão em alta, cada vez mais atraindo novos apostadores. Porém, são diversas opções de empresas no segmento, o que pode confundir um novo jogador na hora de escolher uma empresa.

A notícia boa é que são muitas opções dentro do que consideramos plataformas interessantes. Para te ajudar na tarefa, elencamos 6 situações para levar em conta na hora de escolher um site de apostas esportivas.

Como escolher um site de apostas para fazer seus palpites

Segurança e confiabilidade

A segurança e confiabilidade é fundamental, afinal, você irá colocar dinheiro na plataforma. São diversas empresas bem cotadas no mercado, como Betano, Parimatch ou Bet365 Brasil, que tem tradição mundial, além de licença para operar em diversas partes do mundo.

Quando for escolher uma empresa, sempre confira se a mesma tem licenças e regulamentações ativas, certificado de segurança no site e olhe como é a sua credibilidade em pesquisas online.

Variedade de esportes e mercados de apostas

Para um apostador é fundamental contar com variedade em esportes. Cada perfil de apostador pode focar em um, dois, três ou mais modalidades, então é importante que a casa de apostas escolhida tenha essas opções.

Além disso, o mercado de apostas também precisa de variedade. Não basta apenas se prender ao vencedor do encontro, mas sim opções mais elaboradas, como mercado de gols em futebol, pontos no basquete, rounds no MMA, handicaps, e muito mais.

Probabilidades competitivas

As cotações, ou se preferir, odds, são as probabilidades da aposta, o valor de retorno de uma entrada. Quanto maior for, mais a casa pagará em caso de acerto, porém, a chance de ganho é menor. Já uma cotação inferior tem probabilidades maiores, mas o prêmio é menor.

Portanto, é importante comparar as odds de um mesmo evento em casas de apostas, para saber se a empresa que cogita criar a sua conta possui valores competitivos, conforme o que o mercado está mostrando.

Navegação amigável

Um bom site de apostas esportivas precisa contar com uma navegação amigável, limpa, com um layout que não confunda o apostador. Portanto, confira se a plataforma é clara nas informações.

Variedade de métodos de pagamento

Os métodos de pagamento são um assunto bem pessoal, afinal, cada perfil de apostador irá preferir os que ele já utiliza no dia a dia em suas operações bancárias. Portanto, um bom site de apostas precisa contar com variedade para atender ao maior número de clientes possível.

Promoções e bônus

Na busca para conquistar clientes, as plataformas de apostas investem cada vez mais em promoções e bônus. O mais comum é o de boas-vindas, quando o apostador recebe uma bonificação após o primeiro depósito. Confira qual é o bônus da empresa, e as promoções além da inicial antes de escolher o seu site de apostas.