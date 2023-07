O Ministério da Gestão e Inovação anunciou que será publicada uma portaria permitindo a adoção de ponto facultativo para os servidores públicos federais nos dias em que a Seleção Brasileira Feminina de futebol jogar durante a Copa do Mundo na Austrália e Nova Zelândia. O torneio ocorreu entre os dias 20 de julho e 20 de agosto. A estreia da seleção brasileira feminina está marcada para o próximo dia 24, contra o Panamá. A equipe está no Grupo F, que também inclui França e Jamaica.

Foto: Reprodução/Thais Magalhães/CBF

Essa flexibilização permitirá que os servidores se ausentem do trabalho para assistir aos jogos. Essa medida já é tradicionalmente adotada durante a Copa do Mundo Masculina de Futebol. De acordo com a portaria, nos dias em que os jogos começarão até 7h30, o expediente terá início às 11h. Nos dias em que os jogos começarem às 8h, o expediente fisiológico ao meio-dia. Além disso, o documento prevê que as horas não trabalhadas sejam compensadas até o dia 29 de dezembro.

A decisão de autorizar o ponto facultativo foi tomada após um pedido da ministra do Esporte, Ana Moser, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ambos acompanharam um treino da Seleção no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, há aproximadamente duas semanas. A previsão é que a portaria seja publicada na próxima terça-feira (18), no Diário Oficial da União. Essa informação foi confirmada pelo Ministério do Esporte à Agência Brasil.

O Brasil fará sua estreia na Copa do Mundo Feminina no dia 24 de julho, uma segunda-feira, às 8 horas (horário de Brasília), contra o Panamá. A partida acontecerá no Hindmarsh Stadium, em Adelaide. O segundo jogo será no sábado, dia 29 de julho, contra a França, às 7 horas, no Sidney Football Stadium, em Sydney. Na última rodada da primeira fase, o Brasil enfrentará a Jamaica, no dia 2 de agosto, uma quarta-feira, às 7 horas, no Melbourne Rectangular Stadium, em Melbourne.

Da redação com Agência Brasil.