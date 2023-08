Jesel 2023 reúne centenas de estudantes de Sete Lagoas em uma verdadeira festa do esporte

O espírito esportivo tomou conta do ginásio coberto Dr. Márcio Paulino, na manhã desta segunda-feira, 14 de agosto, quando foram abertos os Jogos Estudantis de Sete Lagoas – Jesel 2023. A solenidade, animada pela fanfarra da Escola Estadual Júlio César Reis Oliveira, contou com desfile das delegações escolares, entrada oficial das bandeiras, discurso de autoridades, apresentação emocionante de canto lírico e acendimento da pira olímpica.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O Jesel foi criado por meio da Lei Municipal nº 8225 com o intuito de exaltar a prática esportiva e auxiliar na formação da personalidade dos estudantes. Esta ano, os jogos serão realizados em agosto e setembro contando com 25 escolas, mais de 850 atletas divididos em duas categorias: Modulo I (faixa etária de 11, 12 e 13 anos) e Modulo II (faixa etária de 14, 15 e 16 anos). “Hoje é dia de festa no esporte. É muito gratificante iniciar a semana neste clima tão positivo. Que todos os participantes façam bons jogos em um clima de muita união, integração e alegria”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

O Jesel é uma tradição em Sete Lagoas e este ano contará com as seguintes modalidades: Basquete, Futsal, Handebol, Vôlei, Vôlei de Praia, Peteca, Tênis de Mesa, Xadrez, Atletismo e Judô. “Uma verdadeira união de escolas municipais, estaduais e particulares em prol do esporte. Estou muito feliz em fazer parte deste projeto, já que participei como estudante e agora posso cooperar com esta realização”, declarou o secretário municipal adjunto de Esportes, Marcelo Cooperseltta.

A abertura oficial foi carregada de simbolismo evidenciando que, muito mais do que competir, os atletas estarão envolvidos em momentos considerados uma verdadeira lição de vida. “Hoje estamos cumprindo o papel de levar o espírito esportivo para essas escolas. Esta geração é ligada na tecnologia e, por isso, precisa de oportunidades de integração. O regulamento do Jesel permite o entendimento da importância das relações, de ajudar o próximo, que não é só ganhar ou perder”, avalia Fabrício Frederighi Fonseca, coordenador de Ações e Promoções Esportivas do Município.

O Jesel é organizado pela Secretaria Adjunta de Esportes e conta com o apoio de vários profissionais da arbitragem e também professores que reconhecem a importância desta iniciativa da Prefeitura. “Muito bom a cidade contar com este movimento esportivo de extrema importância para os nossos jovens. Parabenizo a todos os participante e deixo meu desejo de boa sorte”, ressaltou Marcos Marques, professor de educação física e coordenador da delegação do Colégio Impulso.

Um destaque a parte foi a apresentação da soprano Larissa de Almeida Gonçalves Faria que, recentemente, recebeu certificação do RankBrasil por ser a mais jovem cantora lírica do Brasil. Ela fez sua primeira apresentação em público quando tinha 7 anos, 11 meses e 14 dias.

ESCOLAS PARTICIPANTES

Municipais:

E.M. Alípio Maciel de Oliveira

E.M. Hilário Pereira da Fonseca

E.M. Dalva Ferreira Diniz

E.M. Professor Galvão – Caic

Estaduais:

E. E. Antônio Francisco

E. E. Bernardo Valadares de Vasconcelos

E. E. Deputado Renato Azeredo

E. E. Dalva Ferreira Diniz

E. E. Doutor Olinto Sátyro Alvim

E. E. Doutor Arthur Bernardes

E. E. Doutor Avelar

E. E. Ensino Médio

E. E. Elza Moreira

E. E. Edith Furst

E. E. José Evangelista França

E. E. Júlio César Reis Oliveira

E. E. Mauro Faccio Gonçalves

E. E. Modestino Andrade Sobrinho

E. E. Prefeito Zico Paiva

E. E. Professor Cândido Azeredo

E. E. Professor João Fernandino Júnior

Colégio Tiradentes

Particulares:

Promove

Regina Pacis

Rutherford

Com Prefeitura de Sete Lagoas