Atlético volta a perder para o Vasco e vê G-4 cada vez mais longe

O Atlético voltou a ser derrotado no Campeonato Brasileiro, após sequência de duas vitórias consecutivas. Neste domingo (20), o time perdeu por 1 a 0 para o vice-lanterna Vasco, no Maracanã. Na abertura do returno da Série A, os mineiros levaram gol no início da partida e, assim como na estreia, acabaram vendo os cariocas ficarem com os três pontos.

Foto: Ramalho/Vasco da Gama

O Galo volta a campo no próximo domingo (27). Pela 21ª rodada, encara o Santos em Belo Horizonte. A partida está marcada para 18h30, no Mineirão, mas há a expectativa que possa ser a primeira oficial da Arena MRV. O clube aguarda os laudos de segurança e a liberação da CBF para que isto aconteça.

No mesmo dia e horário, o time carioca enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo.

Vasco abre o placar no início

Logo aos 4 minutos de bola rolando no Maracanã, o atacante Serginho abriu o placar para os donos da casa. Após rebote de Everson em chute do argentino Vegetti, e falha do zagueiro Jemerson na marcação, ele empurrou a bola para o fundo da rede e correu para o abraço. Veja o vídeo:

Atlético foi derrotado mais uma vez pelo Vasco da Gama pelo Brasileiro de 2023 pic.twitter.com/sZH5jkMhjL — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) August 21, 2023

Aos 12 minutos, Vegetti novamente quase deixou o dele. De cabeça, acertou o travessão atleticano e levantou a torcida no Maraca.

A primeira oportunidade real de gol do Atlético foi aos 24 minutos. Após cruzamento de Guilherme Arana, vindo da esquerda, Hulk errou o cabeceio.

Aos 41, Paulinho e Hulk fizeram uma linda tabelinha até a entrada da grande área. Na finalização, porém, o camisa 10 chutou a bola para fora.

Galo assusta na volta do intervalo

Logo aos 40 segundos de bola rolando para o segundo tempo, novamente uma tabelinha dos atacantes quase resultou no empate. Desta vez, quem desperdiçou a chance foi Hulk. O camisa 7 chutou forte e obrigou o goleiro vascaíno a espalmar a bola.

Chuva forte

Além de encarar os donos da casa, empolgados com a vitória parcial, o Galo precisou superar a forte chuva que caiu no Maracanã nos primeiros minutos da etapa complementar.

Quase Hulk!

Aos 18 minutos, Hulk bateu falta e obrigou Léo Jardim a espalmar a bola. Num chute forte, o camisa 7 assustou e quase deixou tudo igual.

Quase o Vasco!

Aos 43, também em cobrança de falta, foi a vez do Vasco levar perigo. Paulinho, num chutaço, acertou o travessão de Everson.

Fim de papo

Apesar de pressionar mais o Vasco nos 45 minutos finais, o Atlético não conseguiu o empate. A equipe mandante, por sua vez, conseguiu segurar o ímpeto dos mineiros e conquistou importantes três pontos.

Vasco 1 x 0 Atlético

VASCO

Léo Jardim. Robson Bambu (Gabriel Dias) (Maicon), Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes; Gabriel Pec, Serginho (Rossi) e Vegetti. Técnico: Emiliano Díaz.

ATLÉTICO

Everson; Saravia (Pedrinho), Jemerson, Mauricio Lemos, Guilherme Arana; Otávio, Battaglia (Patrick) e Igor Gomes (Vargas), Edenilson, Paulinho (Alan Kardec) e Hulk. Técnico: Carlos Pracidelli.

Motivo: 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 20 de agosto de 2023 (domingo)

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC), auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Kleber Lucio Gil (SC). VAR: Rafael Traci (Fifa-SC)

Cartões amarelos: Paulinho, Praxedes, Medel, Léo Pelé e Serginho (VAS); Battaglia, Saravia e Jemerson (CAM)

Gols: Vegetti, aos 4 minutos do primeiro tempo, para o Vasco

Público: 49.345 pagantes / 53.540 presentes

Renda: R$ 3.034.502,00