Desempenho excepcional: Atletas paralímpicos de Sete Lagoas conquistam 8 medalhas em competição nacional

Na mais recente edição do Meeting Loterias Caixa, realizada na cidade de Belo Horizonte, os atletas paralímpicos da equipe Huracan de Sete Lagoas demonstraram um desempenho excepcional, trazendo para casa um total de oito medalhas: duas de ouro, quatro de prata e duas de bronze. A competição reuniu cerca de 200 atletas de todo o país e de diversas modalidades, como natação, atletismo e halterofilismo, servindo como um palco de destaque para a equipe.

Foto: Reprodução/Henri Zurmely

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em BH foi escolhida como palco para a 4ª etapa do Meeting Loterias Caixa, e as performances dos atletas paralímpicos de Sete Lagoas não passaram despercebidas. Seis integrantes da equipe Huracan representaram a cidade de maneira exemplar e conquistaram um total de oito medalhas, evidenciando a dedicação e o comprometimento desses atletas.

Em uma entrevista exclusiva para o portal SeteLagoas.com.br, com Ana Leonídia Soares, renomada Profissional de Educação Física com especialização em Atividades Físicas Adaptadas e Paradesporto e atual Coordenadora e Técnica da Equipe Huracan de Atletismo Paralímpico, foi revelada a origem da equipe e seus objetivos ambiciosos. Segundo Ana Leonídia, a equipe teve seu início como resultado de um evento no ano passado, o Festival Paralímpico Escolar, que contou com o apoio da prefeitura municipal.

"Este ano, voluntariamente, iniciamos o trabalho com a equipe de Atletismo, que encontrou um lar acolhedor no Clube Huracan. Isso nos permitiu atender ao desejo de diversas pessoas de diferentes idades e tipos de deficiências, que buscavam uma prática esportiva orientada e sistematizada, visando melhorar sua qualidade de vida", explicou Ana Leonídia.

Equipe técnica do Atletismo Paralímpico do Huracan - Foto: Reprodução/@atletismoparalimpicohuracan

A equipe Huracan tem grandes planos para o futuro, com um calendário repleto de eventos e competições relacionados ao atletismo até o final do ano. Um dos momentos mais marcantes durante a recente competição em Belo Horizonte foi a coragem demonstrada pelos atletas ao competirem lado a lado com recordistas brasileiros. Essa atitude destemida encheu a equipe técnica de orgulho e motivação para continuar o trabalho árduo.

A coesão da equipe é notável, contando com indivíduos essenciais como Igor Santos, um estagiário talentoso cedido pela Secretaria de Esportes, que desempenha um papel crucial como auxiliar técnico. Além disso, a equipe recebe suporte fundamental e voluntário de Talita Reis, uma psicóloga esportiva experiente, que contribui para o bem-estar mental e emocional dos atletas. Completando o time está o também voluntário Henri Zurmely, desempenhando um papel de apoio aos atletas.

Ana Leonídia também destacou os esforços da equipe em garantir apoio financeiro por meio de uma campanha de apadrinhamento, onde amigos, familiares e empresários contribuem mensalmente para despesas essenciais como materiais de treinamento, transporte, alimentação e hospedagem dos atletas e equipe técnica.

Atletas paralímpicos - Foto: Reprodução//Henri Zurmely

Com olhos no futuro, a equipe Huracan tem como objetivo participar de competições que os coloquem em posição de alcançar índices técnicos para as Fases Nacionais e o Campeonato Brasileiro do próximo ano. Com a determinação e o compromisso demonstrados até agora, não resta dúvida de que esses atletas continuarão a inspirar e orgulhar a cidade de Sete Lagoas.

A Equipe Huracan de Atletismo Paralímpico tem sido apoiada por alguns empresários da nossa cidade, entre eles: Clube Huracan, Maza Hyundai, Cross Conectado (Rafael), Studio de Pilates Eternite (Adriana) e Academia Fisio Forma (Alexandre). A prefeitura, através da Secretaria de Esportes, também está apoiando nossa equipe, cedendo o estagiário Igor Santos para auxiliar nos treinamentos e competições!

Veja o resultado oficial dos atletas:

Andreia Cristina Pereira P. de Souza - T/F37

1° lugar - Lançamento de Dardo

3° lugar - 100m raso

Daniel Rodrigues de Castro - F57

2° lugar - Lançamento de Dardo

4° lugar - Arremesso de Peso

Edson de Assis Vieira - F57

3° lugar - Lançamento de Dardo

5° lugar - Arremesso de Peso

Iago Barbosa Marques - F63

2° lugar - Lançamento de Dardo

2° lugar - Arremesso de Peso

Jeane Carla Machado - F57

1° lugar - Lançamento de Dardo

2° lugar - Arremesso de Peso

Wilson Divino Cardoso - F57

4° lugar - Lançamento de Dardo

6° lugar - Arremesso de Peso

Da redação, Djhéssica Monteiro.

*Matéria atualizada às 11h33 (Para adicionar os apoiadores)