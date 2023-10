“Manhã de Primavera” na Gruta Rei do Mato em Sete Lagoas reuniu participantes para praticar atividades físicas

Andar a pé, fazer exercícios de flexibilidade, imergir na natureza, demonstrar solidariedade, correr, estabelecer conexões e, além disso, promover a acessibilidade são atividades que fizeram parte do programa Manhã de Primavera na Gruta Rei do Mato no último domingo 01/10.

Imagem: Jonatan Lopes

Uma colaboração entre as organizações Esportes Livres e Social Fit uniu forças com os atletas paralímpicos do Huracan, representados pela equipe nº 15, vencedora do 3º Desafio do evento.

Para a equipe da Esportes Livres, foi uma grande honra aceitar esse novo desafio e trabalhar para que o espaço da Gruta possa acolher cada vez mais pessoas que desejam compartilhar essa incrível experiência de conexão com a natureza.

O objetivo do projeto foi convidar as pessoas a explorar as diversas trilhas sempre acompanhadas, uma vez que esses espaços são protegidos e precisam permanecer assim.

Os participantes poderiam se dividiram durante o evento entre a Trilha da Lagoa e do Morro da Serpente, explorar outras partes da Gruta ou ficar com as crianças no parquinho.

A turma do Atletismo Paralímpico do Huracan esteve presente e deixou um recado: "Foi deliciosamente prazeroso, participar desta manhã de comunhão com a natureza e as pessoas... agradecemos à todos que nos proporcionaram este momento! Aguardando novos convites."

Imagem: Jonatan Lopes

"A dinâmica começou a mais ou menos um mês com 63 equipes divididas e organizados pela Social Fit, onde elas pontuavam por km semanais percorridos. A equipe vencedora teve o privilégio de escolher a entidade para qual o prêmio deve ser doado. Os atletas paralímpicos do Huracan receberam como prêmio R$ 15 mil e a Coração Pet R$ 10 mil", conta Max Tadeu responsável pela Esportes Livres.

Confira alguns registros do Manhã de Primavera:



Realização:

Esportes Livres

Participação especial:

Social Fit

Juntos nessa estiveram:

Bookafé

Apreciare

Padaria Bella

Saae

Comissão de esportes OAB

Em parceria com:

Gruta Rei do Mato IEF

Urbanes Parques

Circuito das Grutas

Site SeteLagoas.com.br

Da Redação, Maria Eduarda Alves