Guia de jogos: Estreia da seleção feminina, confrontos no Brasileirão, final da Sul-Americana e Pan-Americano; veja onde assistir

O fim de semana promete ser eletrizante para os amantes do esporte, com uma programação repleta de partidas emocionantes para os torcedores. As emoções começam no sábado com a estreia da seleção brasileira feminina de futebol, sob o comando do técnico Arthur Elias, em um amistoso contra o Canadá. Enquanto isso, o Campeonato Brasileiro continua a pegar fogo, com a série A e a série B oferecendo confrontos imperdíveis. Além disso, a equipe brasileira de futebol masculino no Pan-Americano 2023 se prepara para enfrentar Honduras, buscando assegurar uma vaga nas semifinais.

Foto: Reprodução/ Internet

No sábado, 28 de outubro:

Amistoso feminino:

15H30: Canadá x Brasil (SporTv)

30ª Rodada do Brasileirão série A:

19H: Palmeiras x Bahia (Premiere)

19H: América - MG X Grêmio (Premiere)

21H: Atlético- MG X Fluminense (SporTv, Premiere e Radio Web Novidade)

34ª Rodada do Brasileirão série B:

15H30: Criciúma x Sampaio Corrêa (Premiere)

15H30: Ituano x Mirassol (Premiere)

19H: Vila Nova x Atlética- GO (Premiere)

Final da Sul-Americana:

17H: Fortaleza x LDU (Star Plus)

No domingo, 29 de outubro:

30ª Rodada do Brasileirão série A:

16H: Goiás x Vasco (Premiere e Globo Rio)

16H: Atlhetico- PR x São Paulo (Globo São Paulo)

18H30: Corinthians x Santos (Premiere)

18H30: Internacional x Coritiba (Premiere)

20H: Botafogo x Cuiabá (SporTv e Premiere)

34ª Rodada do Brasileirão Série B:

18H30: Londrina x CRB (SporTv e Premiere)

19H: Vitória x Juventude (Premiere)

Jogos Pan-Americano futebol masculino:

13H: Brasil x Honduras ( CazeTV )

Portanto, é hora de colocar a cerveja para gelar e sintonizar na tela para apoiar o seu time do coração. Não perca essa intensa rodada esportiva que promete muita ação e emoção.

Da redação