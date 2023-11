Cruzeiro vence o Goiás com gol nos acréscimos e alivia pressão na reta final da Série A

O Cruzeiro venceu o Goiás por 1 a 0 no jogo disputado no estádio da Serrinha, em Goiânia, na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol decisivo foi marcado por Robert nos acréscimos, proporcionando uma vitória crucial para o Cruzeiro e aliviando a pressão na luta contra o rebaixamento.

Foto: Staff Cruzeiro

Com esse resultado, o Cruzeiro subiu para a 13ª colocação na tabela, acumulando 44 pontos e se afastando da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Goiás permaneceu afundado no Z4, com 35 pontos, ficando mais próximo da queda para a Série B.

O próximo desafio do Cruzeiro será contra o Athletico-PR, em casa, no Mineirão, pela 36ª rodada do Brasileirão. Na 37ª rodada, a equipe enfrentará o Botafogo fora de casa, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Já na última rodada, o Cruzeiro encerrará sua campanha em casa contra o Palmeiras, no Mineirão.

Quanto ao Goiás, na próxima rodada enfrentará o Grêmio na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Na 37ª rodada, visitará o Fortaleza no Castelão, no Ceará, e encerrará sua participação na Série A contra o América, na Serrinha, em Goiânia, na 38ª rodada.

O jogo teve alguns momentos de destaque, como a contestada escalação do atacante Wesley, substituído durante o segundo tempo. O primeiro tempo foi movimentado, com o Cruzeiro perdendo algumas oportunidades claras de gol. O segundo tempo também foi agitado, com o Goiás buscando o ataque e o Cruzeiro mantendo a intensidade.

O gol salvador foi marcado por Robert, jovem revelado nas categorias de base do Cruzeiro, aos 50 minutos do segundo tempo, após um belo passe de Bruno Rodrigues. O resultado final foi Goiás 0 x 1 Cruzeiro. O árbitro responsável pelo jogo foi Ramon Abatti Abel, com o auxílio do VAR conduzido por Daiana Caroline Muniz dos Santos.

Veja o lance do gol:

GOIÁS 0 X 1 CRUZEIRO

Goiás

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Diego; Willian Oliveira, Higor Meritão (Luis Oyama), Guilherme Marques (Pedrinho), Julian Palacios (Anderson Oliveira); Matheus Babi (Apodi) e Vinícius (Breno). Técnico: Mário Henrique

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Neris (João Marcelo), Luciano Castán e Marlon; Ian Lucas (Lucas Silva), Machado (Robert), Vital (Japa); Matheus Pereira, Wesley (Rafael Papagaio) e Bruno Rodrigues. Técnico: Paulo Autuori

Motivo: 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Serrinha, em Goiânia-GO

Data e horário: segunda-feira, 27 de novembro de 2023, às 21h (de Brasília)

Árbitro principal: Ramon Abatti Abel (FIFA-SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA-PR) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

Quarto árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO)

Árbitro de vídeo: Daiana Caroline Muniz dos Santos (FIFA-SP)

Gol: Robert (50' 2ºT) (CRU)

Cartão amarelo: Bruno Melo, Maguinho (GOI); Matheus Pereira (CRU)

Cartão vermelho: não houve

Da Redação com Itaiaia