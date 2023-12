Curitiba empata em 0 a 0 na estreia da Copa Itatiaia nesse domingo

O Curitiba empatou na sua estreia na Copa Itatiaia, acontecida neste domingo (10) contra o Pedro Leopoldo. Jogando no estádo daquela cidade, o time do bairro São Francisco bem que tentou, mas não saiu do 0 a 0.

Logo aos seis minutos do primeiro, o goleiro Paulinho, do Curitiba, acaba cometendo pênalti em Boquita, centro-avante do Pedro Leopoldo. Apesar da tensão, Jean manda a bola para a trave, que salva o Pitbull, que fica mais ligado na partida.

O Curitiba teve mais oportunidades de pressionar o Pedro Leopoldo durante a partida: aos 35 minutos, Fernandinho teve o lance de maior chance, ao mandar um cruzamento que foi direto para o gol da equipe da cidade da região metropolitana.

Aos 39 minutos, o Pedro Leopoldo se aproveita de um erro de saída de bola de Paulinho, e finaliza - mas o goleiro do Pitbull defende. Pouco depois, aos 43 minutos, o Curitiba responde com uma arrancada, que termina com o chute de fora da área de Marquinhos Pitbull, obrigando o goleiro Kaiky a fazer uma defesa 'plástica' a evitar o gol.

Já no segundo tempo, os primeiros lances de perigo são do Pedro Leopoldo - com o Curitiba 'acordando' ainda nos quinze minutos iniciais de jogo. Aos 16 minutos, o time da casa em um lançamento de bola na área, quase finaliza com João Marcos, mas salvo pelo lateral Lucas Silva do Pitbull.

Aos 28 minutos, em uma cobrança de falta na área do Pedro Leopoldo, Fernandinho manda um chute direto para a defesa do goleiro Kaiky - sendo esta a finalização de maior perigo do Curitiba na etapa complementar. Três minutos depois, vem a resposta do time da casa, com lance dentro da área, batendo na trave e para a defesa de Paulinho.

Na metade-fim de jogo, o Pedro Leopoldo foi só pressão: com 36 minutos, Paulinho mais uma vez defende uma cobrança de falta. O goleiro do Curitiba foi acionado mais uma vez aos 38 minutos, com lance dentro da área. Para aumentar a emoção, Anthony, volante do Pitbull, é expulso aos 42 minutos após tomar o segundo amarelo, por impedir ataque do Pedro Leopoldo - ele tinha sido punido com o primeiro cartão dois minutos antes.

Aos 47 minutos, o Curitiba teve o lance para fazer o gol: em uma arrancada do meio-campo, aproveitando que o Pedro Leopoldo estava no ataque, Ruan domina no peito após lançamento, passando para Zé Colmeia, que conseguiu se livrar de dois marcadores até a pequena área. O assistente marca impedimento no lance.

Final eletrizante, mas resultado ficou em 0 a 0.

O próximo compromisso do Curitiba será em casa neste domingo (17), em casa, contra o Renascença, de Betim. No grupo 1 da Chave Metropolitana da Copa Itatiaia, Pedro Leopoldo e o Pitbull estão zerados; o Estrela do Vale e Renascença estão com um ponto.

