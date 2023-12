Sete Lagoas pode receber seleções da Copa do Mundo Feminina de 2027

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou à FIFA a candidatura do Brasil para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. O documento inclui uma lista de 43 centros de treinamento ou estádios que poderão ser escolhidos pelas 31 seleções participantes como base para as delegações durante a competição.

Foto: Vinícius Oliveira/ SeteLagoas.com.br

A Arena do Jacaré, estádio do Democrata de Sete Lagoas, foi selecionada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para compor a lista de centros de treinamento que serão disponibilizados para as seleções participantes da Copa do Mundo Feminina de 2027. O estádio está localizado em uma área privilegiada da cidade, com fácil acesso a hotéis, restaurantes e outros serviços.

Além de Sete Lagoas, outras duas cidades brasileiras também foram selecionadas para sediar os centros de treinamento das seleções:

Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG)

Toca da Raposa II, em Belo Horizonte (MG)

O Brasil disputa a organização da Copa de 2027 com duas candidaturas conjuntas: Estados Unidos/México e Alemanha/Bélgica/Holanda. O vencedor será conhecido em votação dos 211 filiados da FIFA no Congresso de 17 de maio de 2024, na Tailândia.

A CBF sugeriu que a Copa do Mundo comece em 24 de junho de 2027, uma quinta-feira, com a abertura no Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo da Seleção Brasileira pelo Grupo A. A final seria em 25 de julho, no mesmo palco, um domingo.

Fonte: Itatiaia