Câmara de Sete Lagoas aprova projeto de lei que cede terreno para construção de CT do Democrata

Foi aprovado nesta terça-feira (26/12) pela Câmara Municipal um projeto de lei que concede direito real de uso de terreno público ao Democrata Futebol Clube referente à uma área de aproximadamente de 15 mil m² no loteamento do bairro Vitória da União. O Projeto de Lei Ordinária 576/2023 outorga esse direito ao clube para que seja construído no local seu centro de treinamento (CT) das categorias de base e do time profissional.

Foto: Democrata FC/Divulgação

A aprovação foi por unanimidade durante a reunião ordinária dessa terça. O terreno destinado pelo município ao Democrata fica no loteamento do novo bairro Vitória da União, acessível pela avenida Prefeito Alberto Moura, a cerca de cinco quilômetros da Arena do Jacaré e entre os bairros Vale das Palmeiras e Iporanga.

O texto aprovado hoje (veja na íntegra clicando aqui) traz, entre outras coisas, algumas condições para o uso do terreno como prazo para edificação de três anos a partir da publicação da lei, a cessão do espaço para realização de eventos e atividades temporárias de interesse público por órgãos públicos municipais e a impossibilidade de transferir a concessão a terceiros, seja parcial ou totalmente.

Veja no mapa a localização aproximada do terreno:



Em mensagem anexa ao texto, o prefeito Duílio de Castro justifica a iniciativa: “É de extrema relevância para o Município que o Democrata possua a outorga para concessão do espaço a longo prazo, para que possa realizar o projeto de forma efetiva, incrementando sua estrutura para melhor acolher seus atletas, em formação e profissionais, contribuindo, por meio do esporte, para a sociedade, especialmente a setelagoana”.

O presidente do Democrata, Renato Paiva, acompanhou a votação no Plenário do Legislativo e comemorou a aprovação: “É um sonho antigo o centro de treinamento porque facilita demais a preparação dos atletas profissionais e as categorias de base. Hoje, em época de campeonato, temos que treinar cada dia em um campo, o que prejudica muito a qualidade dos trabalhos. Agradecemos a sensibilidade do prefeito e a agilidade dos vereadores na aprovação”, reconheceu.

Encerrada a tramitação no Legislativo, a proposta volta para a sanção do prefeito.

Recém conduzido para um novo mandato, Renato Paiva trabalha, agora, para viabilizar o projeto e tirar do papel a estrutura de preparação para os profissionais e categorias de base. Já no início do próximo ano a diretoria se mobiliza na montagem do elenco para o Campeonato Mineiro Módulo II.

Da Redação, Vinícius Oliveira

com informações de Rádio Web Novidade, Democrata FC