Cruzeiro e Corinthians se enfrentam na final da Copinha; saiba onde assistir

Hoje é dia de decisão para Corinthians e Cruzeiro na grande final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (25) às 15h30 (de Brasília) na Neo Química Arena, em São Paulo. Tradicionalmente a finalíssima deste campeonato é jogada nesse dia porque hoje comemora-se o aniversário da capital paulista, 470 anos completados em 2024.

Breno Bidon (Corinthians), Pedrão (Cruzeiro). Montagem / Rodrigo Gazzanel, Corinthians / Instagram @cruzeirobase

A partida será transmitida nos seguintes canais:

Globo (TV aberta), exceto BA, RJ, SC, PR, RS, GO e TO

Sportv (TV fechada)

Premiere (pay-per-view)

Rede Vida

Youtube Cazé TV

Como chega o Corinthians

O Corinthians é o maior campeão da Copinha e vai atrás do 11º título. Foi campeão pela última vez em 2017. O Timão jogará em casa, já que o Pacaembu - estádio em que normalmente são realizadas as finais da competição - continua em reforma.

O time paulista foi líder do Grupo 10 na primeira fase e eliminou Guarani-SP, Atlético-GO, CRB-AL, América-MG e Novorizontino-SP para chegar na final.

O técnico Danilo Andrade não tem desfalques e poderá contar com força máxima na partida. Destaques para o artilheiro Pedrinho com seis gols, o meio-campo Breno Bidon, lateral direito e capitão Léo Maná e o centroavante Arthur Sousa que fez três gols na semifinal.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro, por sua vez, tenta seu bicampeonato. O último título da Copa São Paulo veio em 2007, e em 2024 a equipe celeste liderou seu Grupo 28 na primeira fase e eliminou Madureira, Portuguesa, Santos, Coritiba e Flamengo no mata-mata.

A base do Cruzeiro vem de dois títulos importantes conquistados em outubro do ano passado: o Mineiro e a Copa Brasil. Desde então, o trabalho do técnico Fernando Seabra vem sendo bastante elogiado.

Para decisão de hoje ele não contará com o atacante Fernando, artilheiro do Cruzeiro na Copinha com quatro gols, qua cumpre suspensão. Mas o time pode ter a volta do lateral Dorival e do meia Vitinho. Outros destaques podem ser citados como o goleiro Otávio, zagueiro e capitão Pedrão, volante Jhosefer, o meio-campista Gui Meira e atacantes Tevis e Arthur Viana.

Da Redação, Vinícius Oliveira