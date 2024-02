Atlético supera Athletic e respira no Campeonato Mineiro

Nesta quinta-feira (8), o Atlético conquistou uma vitória crucial. Na Arena Sicredi, a equipe liderada pelo técnico Luiz Felipe Scolari venceu o Athletic por 2 a 0, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Os gols foram marcados por Hulk, que agora acumula três na temporada.

Foto: Pedro Souza/Atlético

Com esse triunfo, o Alvinegro atingiu os 6 pontos, ficando a apenas um ponto do Villa Nova, líder do Grupo B do Estadual. O Leão do Bonfim empatou em 3 a 3 com o Ipatinga e chegou aos sete pontos.

Primeiro tempo agitado

Os primeiros 45 minutos na Arena Sicredi foram intensos, com os times buscando o gol, mas com pouca efetividade na conclusão. O Athletic teve as melhores oportunidades, enquanto o Galo, ainda em busca de melhor condição física, errou muitos passes e não ameaçou o goleiro Jefferson na etapa inicial.

Nos acréscimos, o árbitro Paulo Zanovelli utilizou o VAR para anular o cartão vermelho dado ao volante Wallisson. Os jogadores do Athletic contestaram a decisão, alegando que a entrada em Igor Gomes não foi violenta, e comemoraram a revisão.

Segundo tempo decisivo

Os primeiros 20 minutos do segundo tempo seguiram a tônica do primeiro, mas o Atlético, especialmente com Hulk, melhorou nas finalizações. O time da casa continuou tentando explorar espaços para abrir o placar.

Aos 29 minutos, ocorreu a jogada que resultou no primeiro gol da partida. Após penetração de Hulk na área, Ynaiã cometeu a falta. O árbitro Zanovelli assinalou o pênalti, gerando protestos do técnico Rodrigo Santana e dos jogadores.

Aos 33 minutos, Hulk converteu o pênalti, chutando no canto direito e vencendo Jefferson. Comemorou intensamente o gol em São João del-Rei.

Aos 45 minutos, o paraibano fechou o placar, confirmando a vitória do Galo. Em uma cobrança de falta de longa distância, o camisa 7 deixou sua marca novamente, dando números finais ao jogo.

Ficha do jogo - Athletic 0 x 2 Atlético

Athletic

Jeferson, Douglas Silva, Danilo Cardoso, Edson Miranda (Victor Sallinas), Ynaiã. Diego Fumaça, Wallisson, Robert Santos, Welinton Torrão (Rafael Conceição), Daniel Amorim (Jonathas) e Robinho (Dudu). Técnico: Rodrigo Santana

Atlético

Everson; Mariano, Jemerson e Igor Rabello, Guilherme Arana; Otávio, Battaglia, Gustavo Scarpa (Patrick), Igor Gomes; Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Motivo: 4ª rodada do Campeonato Mineiro Data: 8 de fevereiro de 2024 (quinta-feira) Local: Estádio Joaquim Portugal (Arena Sicredi), em São João del-Rei Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Vinícius Gomes do Amaral Auxiliares: Pablo Almeida Costa e Leonardo Henrique Pereira VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Cartão amarelo: Ynaiã, Jonathas, Wallisson, Edson Miranda (ATH); Jemerson, Hulk, Otávio (CAM)

Gols: Hulk, aos 33 e aos 45 minutos do segundo tempo, para o Atlético

Da Redação com Itatiaia