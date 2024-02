Serra de Santa Helena recebe 1ª etapa do Desafio Extreme de Enduro Fim neste domingo (18)

Será uma verdadeira celebração às duas rodas motorizadas em meio à natureza, no principal cartão postal da região

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Depois do sucesso do Desafio Extreme de Enduro Fim, realizado em outubro do ano passado na Serra de Santa Helena, o espaço volta a receber no próximo domingo, 18 de fevereiro, mais uma disputa sobre duas rodas de altíssimo nível. É a 1ª etapa do Campeonato Desafio Extreme de Enduro Fim, de 08h às 17h, com entrada franca e apoio da Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. São várias categorias indo de 150 a 450 cilindradas, elite, over 35, 45 e 50, intermediária nacional e importada, amador nacional e importada, feminina, masculina, infantil, vintage e acima de 100 quilos. Uma verdadeira celebração às duas rodas motorizadas em meio à natureza, no principal cartão postal da região.

As provas de enduro se dividem entre velocidade (FIM) e regularidade. No Enduro FIM, o percurso é criado dentro de trilhas sinalizadas e é cronometrado, o mais veloz é o vencedor. Na primeira edição do evento realizada em outubro aproximadamente 200 participantes se inscreveram, vindos das cidades mineiras de Baldim, Bonfim, Cachoeira da Prata, Caetanópolis, Carbonita, Contagem, Coronel Fabriciano, Curvelo, Diamantina, Esmeraldas, Fortuna de Minas, Funilândia, Itabirito, Jequitibá, Lagoa Santa, Maravilhas, Matozinhos, Moeda, Montes Claros, Morro do Pilar, Nova Serrana, Papagaios, Pará de Minas, Paraopeba, Perdigão, Pitangui, Pompéu, Rio Piracicaba, Sacramento, São José da Lapa, Três Marias e, claro, Sete Lagoas, além da cidade fluminense de Maricá.

"A competição será disputada em seis etapas, das quais algumas delas em Sete Lagoas e as outras em cidades vizinhas, ainda a serem definidas. Mesmo quem não está inscrito mas quer assistir a um evento esportivo de alto nível, em contato com a natureza, é super bem vindo. Será mais um evento para toda a família", convida Ramon Maremoto, um dos organizadores do enduro, que conta com assessoria esportiva da Chronus, empresa atuante nas áreas de rally empresarial, treinamentos, cronometragem, apuração e criação de provas de diversas modalidades.

O secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Marcelo Cooperseltta, reforça o convite. "Estamos falando de um dos maiores eventos de Sete Lagoas nessa modalidade específica e queremos repetir o sucesso da edição realizada no final do ano passado. Entendemos que a serra tem que ser preservada e cuidada. Por isso usaremos trilhas já utilizadas por quem faz motocross na serra, dentro do zoneamento permitido, com todos os alvarás e a chancela da Diocese", informa.

Mais informações pelo site http://chronusae.com.br/ ou Instagram @desafio_extreme ou pelo telefone (31) 99601-9151.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM