Vídeo: Serra de Santa Helena em Sete Lagoas recebe pilotos no Desafio Extreme de Enduro Fim

O ronco dos motores tomou conta das trilhas da Serra de Santa Helena, no domingo, 18 de fevereiro, com o 1º Desafio Extreme de Enduro Fim. Adrenalina, emoção, alto nível técnico e organização impecável marcaram a competição que teve total apoio da Prefeitura de Sete Lagoas. Uma iniciativa que integra um dos principais pontos turísticos da região a eventos esportivos que despertam grande interesse de competidores e do público.

Foto: Vinícius Oliveira / SeteLagoas.com.br

Foram mais de 250 pilotos inscritos de dezenas de cidades de Minas Gerais e também de outros estados. Eles competiram em várias categorias indo de 150 a 450 cilindradas, elite, over 35, 45 e 50, intermediária nacional e importada, amador nacional e importada, feminina, masculina, infantil, vintage e acima de 100 quilos. “Mais um evento de sucesso em nossa Serra de Santa Helena seguindo todos as normas de preservação ambiental. Um oportunidade de ocupar adequadamente em ponto icônico de nossa região, fomentando a economia local por meio do entretenimento. Vamos continuar promovendo e apoiando iniciativas para impulsionar nosso turismo e ainda criar opções de lazer para os sete-lagoanos”, destacou o prefeito Duílio de Castro.

A Serra de Santa Helena contou com uma estrutura completa para receber pilotos e admiradores do enduro. Um ambiente seguro com a presença da Polícia Militar e da Guarda Municipal e trilhas sinalizadas e planejadas para a preservação ambiental. “Fizemos uma etapa em outubro do ano passado e agora esta chegou ainda com mais força. São provas de alto nível com foco não só na competitividade, mas também na preservação da serra. Um verdadeiro evento para a família”, comentou Ramon Correa “Maremoto”, um dos organizadores do enduro, que contou com assessoria esportiva da Chronus, empresa atuante nas áreas de rally empresarial, treinamentos, cronometragem, apuração e criação de provas de diversas modalidades.

Foi uma verdadeira celebração sobre duas rodas em um dos principais cartões postais da região. Uma proposta que movimentou o domingo e deixa ótimas expectativas quanto ao projeto da administração municipal para impulsionar o turismo de eventos esportivos na cidade. “Sete Lagoas precisava resgatar esta tradição. Foram mais de 15 anos sem eventos na Serra Santa Helena e os dois enduros realizados foram grande sucesso. Isso é muito importante para mostrar o tanto que nossa cidade é atrativa”, avaliou o piloto Washington Diniz.

Foi ainda uma oportunidade da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo unir dois projetos de sucesso. Integrantes do programa Mexa-se Pela Vida também marcaram presença. O público viu provas disputadas no enduro e ainda pode praticar atividades físicas. “Um domingo especial em nossa Serra de Santa Helena. O enduro foi um sucesso em todos os sentidos e ainda conseguimos mostrar o projeto Mexa-se Pela Vida que retornou com força total e já tem mais de 2 mil inscritos”, declarou Marcelo Cooperseltta, secretário municipal de Cultura, Esportes e Turismo.

Os resultados de todas as categorias do 1º Desafio Extreme de Enduro Fim estão disponíveis neste site (clique aqui).

Da Redação com Ascom - PMSL