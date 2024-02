Oficial: Democrata disputará a Série D do Campeonato Brasileiro

É oficial: Sete Lagoas terá um representante na quarta divisão do Campeonato Brasileiro depois de quase 30 anos sem participar do certame nacional. O Democrata teve sua vaga confirmada nesta quarta-feira (21) pela Confederação Brasileira de Futebol.

Foto: Democrata / Ilustração

A informação foi divulgada pelo Jacaré em suas redes sociais, na noite de quarta (21). O convite da Federação Mineira de Futebol (FMF) ao clube de Sete Lagoas vem depois que a Caldense desistiu da disputa da Série D. O Democrata já se inclinava em aceitar a vaga, como dito na semana passada pelo presidente Renato Paiva ao SeteLagoas.com.br.

De acordo com a informação, a participação da quarta divisão do futebol nacional veio através de "reestruturações administrativas" no clube e pela Arena do Jacaré: "a diretoria aceitou o convite e trabalha, a partir de agora, para montar um plantel ainda mais forte para o Módulo II do Campeonato Mineiro e a Série D", afirma o clube.

Ainda, o dirigente Renato Paiva pede a mobilização da torcida e do empresariado local em apoiar o Democrata: "A gente sabe que será um marco para o Democrata. Sabemos da responsabilidade e acreditamos que, com trabalho duro e sério, conseguiremos. Temos um grande ano pela frente", disse.

Série D

A quarta divisão do futebol nacional acontecerá entre os dias 21 de abril a 29 de setembro, com 64 equipes de todos os estados do Brasil, dividos em oito grupos, do A ao H, divididos em critérios regionais. Os times jogam entre si dentro dos grupos, em jogos de ida e volta; os melhores quatro clubes de cada grupo avançam em mata-mata, também em ida e volta.

Além do Democrata, Ipatinga, Patrocinense e Pouso Alegre são os times representantes de Minas na quarta divisão.

