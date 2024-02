Democrata de Sete Lagoas abre avaliação para jogadores: veja como participar

O Democrata de Sete Lagoas (@democratajacare), que disputará a Série D do Brasileirão e o Módulo II do Mineiro em 2024, está convocando jogadores para avaliação no time profissional. Os testes serão realizados entre os dias 7 e 10 de março, na Arena do Jacaré.

Foto: Alan Junio/SeteLagoas.com.br

Como participar:

Envie uma mensagem para o WhatsApp (31) 99069-5205 com seu nome completo, posição, data de nascimento e:

Vídeo ou link com lances de jogos; Material que comprove experiência em categorias de base ou profissional (reportagens, fotos, perfil no "O Gol", etc.).

com seu nome completo, posição, data de nascimento e:

Os candidatos selecionados serão comunicados, e no dia 07/03, será realizado um cadastramento no estádio Arena do Jacaré, onde deverão apresentar um documento com foto (CNH ou RG), atestado médico atualizado e efetuar o pagamento da taxa de R$50,00 (cinquenta reais), para cobrir os custos da avaliação.

Importante:

Os jogadores devem se apresentar devidamente uniformizados (camisa, short, meião e chuteira, não sendo permitidas travas de alumínio).

(camisa, short, meião e chuteira, não sendo permitidas travas de alumínio). O processo terá caráter eliminatório. A aprovação da comissão técnica é necessária para a participação nos dias seguintes.

Cada candidato terá no mínimo 30 minutos de participação na avaliação. A comissão técnica poderá disponibilizar maior tempo para os candidatos que necessitem de uma observação mais aprofundada.

. A comissão técnica poderá disponibilizar maior tempo para os candidatos que necessitem de uma observação mais aprofundada. Os candidatos selecionados para a próxima etapa serão comunicados pelo WhatsApp.

A avaliação terá início às 9h nos dias 7, 8, 9 e 10 de março. Recomenda-se que os candidatos cheguem ao estádio com pelo menos 45 minutos de antecedência.

de antecedência. Toda avaliação será realizada na Arena do Jacaré. O clube não se responsabiliza pelo deslocamento dos candidatos até o local, assim como pela sua estadia.

O Democrata convida os jogadores talentosos da região a participarem da avaliação e fazerem parte da equipe que representará Sete Lagoas nas competições de 2024. Para mais informações, acesse @democratajacare

Djhéssica Monteiro com Democrata - ASCOM