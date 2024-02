Copa Náutico de Futsal: veja resultados, agenda e artilharias após a 6ª rodada

A sexta rodada da Copa Náutico de Futsal 2024 "Marcos Dias Machado" foi completada no último final de semana.

Após os jogos, duas equipes dividem a liderança na categoria Jovens, sendo desempatadas no saldo de gols. Na Sênior, VS Motos/Reitran Transportes segue líder com 18 pontos, mesma pontuação da Cortez/Saulo Móveis Planejados/Sol & Lua pelos Veteranos.

Foto ilustrativa / Clube Náutico de Sete Lagoas

Confira a seguir os resultados completos, a tabela de classificação e agenda da 7ª rodada:

CATEGORIA JOVENS:

Artilheiro: Guilherme Rodrigues Pereira (BHC/CTB), 13 gols

CATEGORIA SÊNIOR

Artilheiro: Rodrigo Moreno da Silva (NSport/Sidão): 12 gols

CATEGORIA VETERANOS

Artilheiro: Carlos Vamberto Teixeira (Emprecard/Boa Vista), 13 gols

Da Redação com Clube Náutico de Sete Lagoas