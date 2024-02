Ideal de Sete Lagoas é superado pelo Cruzeiro de Bicas no Classista 2024

Em partida válida pela segunda rodada do torneio Classista de Betim 2024, o Ideal foi derrotado em casa pelo Cruzeiro de São Joaquim de Bicas pelo placar de 2 a 1. A equipe setelagoana vai para última rodada com chances de se classificar às oitavas.

Foto: Instagram X1-7 Minas Gerais (@x17lmg) / Reproducão

A partida ocorreu no estádio Emílio Vasconcelos Costa (Campo do Ideal) no último domingo (25). Os gols do Cruzeiro de Bicas foram marcados por Matheuzinho e Thiaguinho diminuiu para o Ideal.

Vera Cruz (Betim) e Vasco da Gama (Esmeraldas) empataram por 1 a 1 no outro jogo do Grupo E. Com esse resultado o Vera Cruz lidera o grupo:

Foto: Liga de Desporto de Betim

Na última rodada da fase de grupos o Ideal precisa vencer sua partida contra o Vera Cruz para se classificar à próxima fase sem depender do resultado dos outros times. Os dois melhores se classificam às oitavas.

Os critérios de desempate do Classista 2024 são em sequência, de acordo com o regulamento da competição:

1º) maior número de vitórias;

2º) maior saldo de gols;

3º) maior número de gols pró;

4º) confronto direto (quando o empate ocorrer entre dois clubes);

5°) menor número de cartões vermelhos recebidos;

6°) menor número de cartões amarelos recebidos;

7º) sorteio.

Ideal e Vera Cruz se enfrentam em hora e local ainda a serem divulgados.

Da Redação, Vinícius Oliveira