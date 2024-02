Confira os jogos do Democrata de Sete Lagoas na 1ª fase do Mineiro Módulo II

Está definida pela Federação Mineira de Futebol (FMF) a tabela básica da primeira fase do Módulo II do Campeonato Mineiro. Nessa fase o campeonato começa dia 4 de maio - o Democrata estreia fora de casa contra o Valério - e vai até 22 de junho. A primeira partida do Jacaré em Sete Lagoas será contra o Tupi no sábado 11 de maio. As etapas seguintes ocorrerão em julho e podem se estender para agosto.

Foto: Democrata / Ilustração

A fase classificatória terá 12 clubes nos grupos A e B se enfrentando em turno e returno dentro da própria chave. Os três melhores de cada agrupamento (seis no total) vão à segunda fase, e os lanternas são rebaixados à Segunda Divisão do Mineiro (terceiro escalão do futebol no estado).

Na segunda fase do Módulo II, os seis times classificados serão distribuídos em dois grupos de acordo com seu desempenho na primeira fase: o primeiro, quarto e sexto colocados formarão o Grupo 1, enquanto o segundo, terceiro e quinto colocados formarão o Grupo 2. Cada grupo realizará um triangular em dois turnos, totalizando quatro rodadas. Os líderes de cada grupo ao final dessas rodadas avançarão para a final e garantirão o acesso à elite do Campeonato Mineiro.

Módulo II do Campeonato Mineiro – fase de grupos

Grupo A: Aymorés, Betim, Democrata-SL , Nacional de Muriaé, Tupi e Valério

, Nacional de Muriaé, Tupi e Valério Grupo B: Boa Esporte, Caldense, Mamoré, North, URT e Varginha

Tabela básica da 1ª fase:

1ª rodada – 4 de maio (sábado)

Grupo A

Valério x Democrata-SL

Aymorés x Nacional

Tupi x Betim

Grupo B

URT x Boa

North x Caldense

Varginha x Mamoré

2ª rodada – 11 de maio (sábado)

Grupo A

Betim x Aymorés

Democrata-SL x Tupi

Nacional x Valério

Grupo B

Mamoré x North

Boa x Varginha

Caldense x URT

3ª rodada – 15 de maio (quarta)

Grupo A

Valerio x Betim

Aymorés x Tupi

Nacional x Democrata-SL

Grupo B

URT x Mamoré

North x Varginha

Caldense x Boa

4ª rodada – 18 de maio (sábado)

Grupo A

Betim x Nacional

Aymorés x Democrata-SL

Tupi x Valério

Grupo B

Mamoré x Caldense

North x Boa

Varginha x URT

5ª rodada – 25 de maio (sábado)

Grupo A

Valério x Aymorés

Democrata-SL x Betim

Nacional x Tupi

Grupo B

URT x North

Boa x Mamoré

Caldense x Varginha

6ª rodada – 1º de junho (sábado)

Grupo A

Aymorés x Valério

Betim x Democrata-SL

Tupi x Nacional

Grupo B

North x URT

Mamoré x Boa

Varginha x Caldense

7ª rodada – 5 de junho (quarta)

Grupo A

Nacional x Betim

Democrata-SL x Aymorés

Valério x Tupi

Grupo B

Caldense x Mamoré

Boa x North

URT x Varginha

8ª rodada – 8 de junho (sábado)

Grupo A

Betim x Valério

Tupi x Aymorés

Democrata-SL x Nacional

Grupo B

Mamoré x URT

Varginha x North

Boa x Caldense

9ª rodada – 15 de junho (sábado)

Grupo A

Aymorés x Betim

Tupi x Democrata-SL

Valério x Nacional

Grupo B

North x Mamoré

Varginha x Boa

URT x Caldense

10ª rodada – 22 de junho (sábado)

Grupo A

Democrata-SL x Valério

Nacional x Aymorés

Betim x Tupi

Grupo B

Boa x URT

Caldense x North

Mamoré x Varginha

Cidades dos clubes do Módulo II:

Sport Club Aymorés – Ubá

Betim Futebol – Betim

Boa Esporte Clube – Varginha

Associação Atlética Caldense – Poços de Caldas

Democrata Futebol Clube – Sete Lagoas

Esporte Clube Mamoré – Patos de Minas

Nacional Atlético Clube – Muriaé

North Esporte Clube – Montes Claros

Tupi Football Club – Juiz de Fora

União Recreativa dos Trabalhadores (URT) – Patos de Minas

Valeriodoce Esporte Clube (Valério) – Itabira

Varginha Esporte Clube – Varginha

Da Redação com informações de No Ataque