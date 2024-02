Corrida Noturna: atletas de Sete Lagoas participam de competição pelas ruas da cidade

Para atletas que não gostam muito do sol ou não tem muito tempo: uma academia de Sete Lagoas mantém, a mais de 10 anos, etapas de corridas noturnas pelas ruas da cidade, uma a cada mês. A próxima edição está marcada para o dia 13 de março.

Foto: Mateus Ribeiro / divulgação

A edição de número 13 do Circuito Noturno tem percurso de 6,5km, com saída no Terminal Urbano, pela Avenida Norte Sul, até o encontro da Rua Lisboa, já no bairro Esperança, retornando para o ponto de partida. Com categorias masculina e feminina, há premiações para os cinco melhores colocados.

A primeira etapa foi realizada no último dia 21 de fevereiro: são dez etapas, todas temáticas. O Circuito Noturno é aberto ao todo público mediante inscrições pelo WhatsApp 31 99431-5021.

Confira as etapas do 13º Circuito Noturno:

21/02 - Etapa de Carnaval

13/03 - Etapa das Mulheres

10/04 - Etapa Tiradentes

08/05 - Etapa das Mães

12/06 - Etapa dos Namorados

12/07 - Etapa de Inverno - off Road

14/08 - Etapa dos Pais

11/09 - Etapa da Independência

09/10 - Etapa das Crianças

13/11 - Etapa da República

Da redação