Confira os próximos jogos da Copa Municipal Rádio Web Novidade

Nos próximos dias 09, 10 e 11 de março acontecem os jogos da segunda rodada da Copa Municipal Rádio Web Novidade. Além deles, uma partida da primeira rodada foi remarcada para o dia 12 devido às chuvas que vêm caindo em Sete Lagoas nessa semana. Confira a seguir a agenda completa da competição.

Campo do Bangu em Sete Lagoas é uma das sedes da Copa Municipal Rádio Web Novidade. Foto: Vinícius Oliveira / SeteLagoas.com.br, Rádio Web Novidade

A partida entre Fluminense/Click Sete e Aston Villa/Click Esportes que ocorreria no último 05 no Campo do Curitiba às 20h foi remarcada para o mesmo local e horário do dia 12. A decisão veio após a organização do campeonato verificar que o campo não reunia condições após um final de tarde chuvoso naquela data.

A segunda rodada terá:

Sábado, 09 de março

São Sebastião de Pindaíbas x Bombeiros BH

Campo do Serrinha - 16:30

Domingo, 10 de março

União Alvorada x Fluminense/Click Sete

Campo do Curitiba - 08:30

Injetek/JR Despachante/Bangu x Democrata BH

Campo do Bangu - 09:00

Aston Villa/Click Esportes x Villa Minas Hemp

Campo do Curitiba - 10:45

Segunda, 11 de março

Montreal/Chopp Express/007 Império Shoes x União Padre Teodoro (União PT)

Campo do Curitiba - 20:00

Jogo remarcado da primeira rodada:

*Terça, 12 de março

Fluminense/Click Sete x Aston Villa/Click Esportes

Campo do Curitiba - 20:00

As transmissões poderão ser acompanhada pelo site da Rádio Web Novidade (www.radiowebnovidade.com.br) e no canal do Youtube da emissora.

A classificação de momento é a seguinte:

Mecânica da competição

As dez equipes participantes estão divididas em três chaves:

Chave A

Bombeiros BH

Democrata BH

Injetek/JR Despachante/Bangu

São Sebastião de Pindaíbas

Chave B

Fluminense/Click Sete

União PT

Villa Minas/Hemp

Chave C

Aston Villa/Click Esportes

Montreal/Chopp Express/007 Império Shoes

União Alvorada

Para garantir que todas as equipes joguem três vezes na primeira fase, equipes da Chave A jogam entre si e aquelas da Chave B enfrentam as da Chave C.

Os jogos alimentarão a tabela de classificação geral. Oito equipes se classificam para as quartas-de-final, sendo que do 1º ao 4º lugares existe a vantagem de jogar pelo empate nas quartas. Nas semis e na final o empate no tempo normal leva a decisão para os pênaltis.

Da Redação, Vinícius Oliveira