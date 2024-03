Cruzeiro vence Tombense e avança para a final do Campeonato Mineiro; veja os gols da partida

O Cruzeiro bateu o Tombense por 3 a 1 no sábado (16), no Mineirão, na segunda partida das semifinais do Campeonato Mineiro. O primeiro gol celeste veio do pé do atacante Arthur Gomes, no primeiro tempo, após uma assistência magistral de Matheus Pereira.

Foto: Staff Cruzeiro

Houve um gol contra e outro a favor, ambos pelo zagueiro Zé Vitor. Porém, foi o craque Matheus Pereira quem selou o resultado, marcando no final do segundo tempo.

O camisa 10 se destacou no jogo, além do gol e da assistência, ditou o ritmo do time, distribuindo passes decisivos, organizando o jogo e criando oportunidades perigosas no ataque.

Essa vitória coloca o Cruzeiro de volta na final do Campeonato Mineiro. A última vez que o clube chegou à decisão estadual foi em 2022, quando Paulo Pezzolano ainda era o treinador.

Quem será o adversário na final?

O Cruzeiro aguarda o desfecho do confronto entre América e Atlético para conhecer seu adversário na final do Campeonato Mineiro. A outra semifinal está marcada para este domingo (17), às 19h (horário de Brasília), no estádio Independência.

O Atlético possui uma vantagem, já que venceu o primeiro jogo por 2 a 0. O time alvinegro joga pelo empate ou até mesmo uma derrota por 1 a 0 garantirá sua vaga na final.

Para o América avançar à final, precisa vencer por uma diferença de dois gols.

O jogo

O Cruzeiro dominou o jogo, controlando a partida e garantindo sua classificação para a final do Campeonato Mineiro. O time celeste teve mais posse de bola e mais oportunidades de gol. Apesar disso, marcou apenas uma vez no primeiro tempo, com Arthur Gomes, em uma bela jogada de Matheus Pereira.

O Cruzeiro foi superior no primeiro tempo, apesar de não ter sido tão eficiente por desperdiçar muitas chances. Na segunda etapa, ampliou o placar e sofreu um gol devido a uma falha de marcação.

O segundo tempo foi mais controlado pelo Cruzeiro, com uma abordagem técnica mais lenta. No entanto, o time celeste assegurou seu retorno à final do Estadual e agora aguarda Atlético ou América para a decisão.

O time celeste foi muito superior no primeiro tempo e desde os primeiros segundos demonstrou sua força ofensiva. Com cerca de 10 segundos de jogo, Arthur Gomes quase abriu o placar. William, Rafael Elias e Matheus Pereira tiveram oportunidades nos minutos seguintes, mas não conseguiram converter ou pararam em Felipe Garcia. Com tamanha pressão, o Cruzeiro abriu o placar com Arthur Gomes, que completou um passe preciso de Matheus Pereira aos 34 minutos. O Cruzeiro poderia ter ampliado com William, que acertou a trave, mas o primeiro tempo terminou 1 a 0. A melhor chance do Tombense foi aos 22 minutos, quando Rafinha chutou de fora da área e parou em uma bela defesa de Rafael Cabral.

Cronologia do jogo

Aos 34 minutos do primeiro tempo, Matheus Pereira fez um lançamento espetacular para Arthur Gomes. O camisa 11 se infiltrou na área e cabeceou forte, colocando a bola debaixo das pernas do goleiro Felipe Garcia. O lance foi muito ajustado e passou por análise do árbitro de vídeo. Após confirmação, o juiz Felipe Fernandes de Lima validou o gol: Cruzeiro 1 a 0.

Aos 23 minutos do segundo tempo, o zagueiro Zé Vitor, do Tombense, marcou um gol contra após confusão na defesa do Gavião Carcará: 2 a 0.

Aos 33 minutos do segundo tempo, Zé Vitor se redimiu. Após um cruzamento na área, o zagueiro subiu sozinho e cabeceou para marcar o gol: 2 a 1.

Aos 46 minutos do segundo tempo Matheus Pereira, fechou o placar ao rouba a bola do defensor do Carcará e tirar do goleiro para mandar para o fundo das redes.

Veja os gols da partida:

CRUZEIRO 3 X 1 TOMBENSE

Cruzeiro

Rafael Cabral; William (Gasolina), Neris, João Marcelo e Villalba; Lucas Romero, Lucas Silva (José Cifuentes), Mateus Vital (Alvaro Barreal) e Matheus Pereira; Arthur Gomes (Ramiro) e Rafael Elias (Juan Dinenno). Técnico: Nicolás Larcamón.

Tombense

Felipe Garcia; Pedro Costa, Ednei, Zé Vitor e Emerson; Mikael (Rickson), Kaio Mendes (Djalma), Rafinha, Gustavo Modesto (Pierre); Felipinho e Igor Bahia. Técnico: Raul Cabral.

Motivo: jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro

Data e horário: Sábado, 16 de março, às 16h30 (horário de Brasília)

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira

Gols: Arthur Gomes (34' 1ºT), Zé Vitor (contra, 23' 2ºT), Zé Vitor (33' 2ºT) e Matheus Pereira (46' 2ºT)

Cartão amarelo: Rafinha, Pedro Costa (TOM)

Cartão vermelho: Não houve

Público: 40.158

Renda: R$ 1.689.992,50

Da Redação com Itatiaia