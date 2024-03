Atlético avança à final do Campeonato Mineiro apesar de derrota no clássico contra o América

O Atlético assegurou sua vaga na final do Campeonato Mineiro. Na noite do último domingo (17), no Independência, em Belo Horizonte, o time perdeu o clássico para o América por 2 a 1, mas garantiu sua passagem à final devido ao somatório dos placares na semifinal do Estadual.

Foto: Reprodução Internet/Pedro Souza/Atlético

O América abriu o placar no início da partida com Brenner, uma surpresa na escalação do time. No começo do segundo tempo, Paulinho empatou para o Galo. Vitor Jacaré, com um golaço, selou o resultado final do clássico.

Apesar da derrota e do fim de sua invencibilidade, o Atlético conseguiu se classificar para a decisão após ter vencido o primeiro clássico por 2 a 0 na Arena MRV.

O primeiro confronto da final do Mineiro está agendado para o dia 30 de março, na Arena MRV. O segundo será no Mineirão, em 6 de abril, com o Cruzeiro como mandante. É importante ressaltar que o Cruzeiro teve a melhor campanha na fase inicial e, por isso, possui a vantagem de dois empates ou uma vitória e uma derrota pelo mesmo saldo de gols.

Para enfrentar o Coelho, o técnico Luiz Felipe Scolari optou por uma alteração tática. Ele substituiu o jovem Alisson, destaque do time na temporada, pelo volante Alan Franco.

Com a necessidade da vitória, Cauan de Almeida fez mudanças no Coelho. Ele promoveu as entradas de Jacaré e Brenner, sacando Renato Marques e Matheusinho, que estiveram entre os titulares na Arena MRV.

Nos primeiros 45 minutos, o América dominou o jogo como mandante e pressionou o Atlético. Precisando de pelo menos dois gols de diferença, o Coelho partiu para cima do adversário, explorando os espaços deixados.

Aos cinco minutos, o atacante Brenner marcou após receber um cruzamento na área, vencendo o zagueiro Bruno Fuchs.

Aos 9, Hulk teve uma grande chance de empatar o jogo aproveitando o rebote do goleiro americano. Em um chute colocado, o camisa 7 viu o zagueiro Eder tirar a bola de cabeça em cima da linha.

Continuando a pressão, o Coelho respondeu com Matheus Henrique, que acertou a trave de Everson em um chute de fora da área.

Nos minutos seguintes, o panorama do jogo permaneceu o mesmo. O Galo estava mais lento e encontrava dificuldades para avançar, enquanto o Alviverde, mesmo cadenciando mais o jogo, era mais ofensivo.

Logo no início do segundo tempo, o Atlético conseguiu o gol de empate. Aos 2 minutos, Paulinho marcou o seu. Artilheiro do time em 2024, o camisa 10 chutou forte e não deu chances ao goleiro do Coelho. Ele já havia marcado no jogo de ida, vencido pelo Alvinegro por 2 a 0.

Sem tempo para desanimar após o gol sofrido, o América voltou ao ataque. Em pelo menos duas oportunidades em menos de cinco minutos, os donos da casa avançaram ao campo de ataque em busca da virada, mas sem sucesso até então.

Diferente do primeiro tempo, o time de Felipão voltou mais organizado nos minutos iniciais da segunda etapa. Mais consistente, o Galo ocupou melhor os espaços, tanto ofensivos quanto defensivos. No entanto, mesmo assim, acabou ficando atrás no placar novamente.

Aos 21 minutos, um belo gol recolocou o América na frente. Vitor Jacaré acertou um chute certeiro, com a canhota, no canto superior do gol defendido por Everson, e comemorou efusivamente. Ele, como diz na linguagem do futebol, "acordou a coruja".

O América continuou pressionando após o segundo gol. Comandado pelas arrancadas de Benítez, o Coelho lutou muito por mais um gol. O Atlético, por sua vez, não conseguia se impor em campo e ficou acuado até o final do clássico no Horto.

Veja os gols da partida:

América 2 x 1 Atlético

América

Dalberson; Mateus Henrique, Éder, Julio (Pedro Barcelos, 26min 2°T), Marlon (Nicolas, no intervalo); Juninho (Renato Marques, 38min 2°T), Alê (Benítez, 16min do 2°T), Moisés; Felipe Azevedo (Adyson, 16min 2°T), Vitor Jacaré e Brenner. Técnico: Cauan de Almeida.

Atlético

Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia (Otávio, 44min 2°T), Alan Franco, Gustavo Scarpa e Igor Gomes (Rubens, no intervalo); Paulinho (Edenilson, 47min 2°T) e Hulk. Técnico: Felipão.

Gols América: Brenner, 5min 1°T; Vitor Jacaré, 22min 2°T Atlético: Paulinho, 2min 2°T

Cartões amarelos América: Alê, 38min 1°T; Julio, 23min 2°T; Renato Marques, 48min 2°T Atlético: Jemerson, 35min 1°T; Hulk, 38min 1°T; Saravia, 42min 2°T; Guilherme Arana, 50min 2°T; Otávio, 53min 2°T

Motivo: jogo de volta das semifinais do Mineiro Data: 17 de março de 2024 (domingo) Local: Arena Independência, em Belo Horizonte Público: 3.942 Renda: R$ 204.126,00

Da Redação com Itatiaia