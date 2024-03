Atletas de Sete Lagoas disputam Campeonato Mineiro de Taekwondo

No próximo final de semana (dias 23 e 24 de março) acontece a primeira etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo em João Monlevade e Sete Lagoas estará presente na competição com quarenta e oito atletas.

Material de divulgação homenageia o atleta Vinicius Assis, campeão mundial tk3 com a Seleção Brasileira em 2023. Foto: Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais / Divulgação.

Os atletas treinam nas academias R. Tigre em Sete Lagoas com os professores Frederico Souza (bairro Boa Vista), Wellerson Alves (bairro JK), Fábia Ferreira e mestre Ronaldo Marques (bairro Nova Cidade).

Segundo o mestre Ronaldo Marques, dez atletas tentarão vaga na Seleção Mineira de 2024. Para ele, esse número é um marco em seu grupo, já que o máximo que haviam levado nessa tentativa até então era de cinco atletas. O Campeonato Mineiro é disputado em três etapas e os campeões conquistam vaga na seleção estadual que disputará campeonatos nacionais no decorrer do ano.

A viagem terá apoio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura que cedeu um ônibus para transporte da delegação e acompanhantes dos atletas. Ronaldo Marques conta também que além disso os atletas buscaram recursos individuais para custear a estadia em João Monlevade através de patrocinadores, fizeram rifas (como as Primas do Taekwondo, história contada aqui no SeteLagoas.com.br e que também estarão no Mineiro) e que a maioria contará sobretudo com recursos familiares.

A primeira etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo acontece nos dias 23 e 24 de março no Real Esporte Clube em João Monlevade. Para o público geral a entrada no ginásio é mediante a 1 Kg de alimento, iniciativa do clube sede para arrecadar donativos.

O evento é uma realização da Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais, com organização local da Koryo Taekwondo João Monlevade e apoio da Prefeitura, Secretaria de Esportes e Conselho Municipal de Esportes de João Monlevade.

A programação do campeonato pode ser conferida clicando aqui.

Vinícius Oliveira com colaboração de Filipe Felizardo